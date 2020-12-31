Губернатор Тюменской области Александр Моор обратился с поздравительной речью к жителям региона. Видеопоздравление опубликовано на личных страницах в соцсетях главы области сегодня, 31 декабря.Александр Моор поблагодарил жителей Тюменской области за мужество, стойкость, оптимизм.– Дорогие земляки! Мы прожили непростой год. Мы столкнулись с трудностями - вызовами пандемии коронавируса. Сердечно благодарю всех медицинских работников - настоящих героев, которые каждый день ведут борьбу за жизнь и здоровье земляков. В этом году на них легла огромная нагрузка, и они не подвели. За что мы все говорим им огромное искреннее спасибо!В своей речи глава региона также поблагодарил предпринимателей, стойко выдержавших испытания пандемии, аграриев, сумевших вырастить и собрать хороший урожай, всех, кто обеспечил бесперебойную работу промышленности, транспорта, связи, строительство дорожных, жилищных, социальных объектов.– Только вместе можно преодолеть все трудности! недавно мы отметили 90-летие Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. всех нас, и жителей юга области, и жителей Ямала и Югры, объединяют экономические, социальные, научные и дружеские связи, который никакой коронавирус прервать не в силах! – сказал Александр Моор. – Мы с вами сумели выдержать испытания. В предновогодние дни всегда хочется верить в чудо. Пусть в наступающем году в вашей жизни будет больше радостных и счастливых моментов. Здоровья, счастья, любви и всего самого доброго! С праздником, друзья! С Новым 2021 годом!«Комсомольская правда» - Тюмень» присоединяется к поздравлению губернатора. Желаем нашим читателям крепкого сибирского здоровья, боевого духа и душевного тепла! Пусть все желания сбываются!