До Нового Года остался один день. Чтобы предстоящие выходные запомнились яркими воспоминаниями, а настроение было по настоящему праздничным, для тюменцев и гостей города подготовили различные мероприятия: экскурсии, спектакли, концерты и многое другое. «Комсомольская правда» – Тюмень» подготовила новогоднюю афишу с 1 - 10 января. Итак, поехали!1 ЯНВАРЯРезиденция Деда Мороза в Ялуторовском острогеСтоимость: 300 рублей.Когда: с 1 по 14 января.Где: город Ялуторовск, Сретенская площадь, 1, Ялуторовский острог.Запись: 8 (34535) 2-05-95.Туристический комплекс «Ялуторовский острог» приглашает все желающих попасть в настоящую сказку и посетить волшебную Резиденцию Деда Мороза. Гостей встретят сказочные герои, которые будут сопровождать посетителей до встречи с Дедушкой Морозом и его внучкой Снегурочкой. Каждый ребенок сможет рассказать стихотворение Дедушке. А Баба-яга удивит вас своим гостеприимством.Спектакль «Сказки Дедушки Мороза»Стоимость: 250 рублей.Когда: с 1 - 10 января.Где: молодежный театр «Ангажемент» (ул. Олимпийская, 8а).Запись: +7 (3452) 69-55-18, 36-45-02.В спектакле пойдет речь о девочке Тане, которая не любит зиму, и из-за этого все праздники ей не по душе. Девочку отправляют на перевоспитание к дедушке, чтобы она не портила всем родным праздник. Внучке приходиться помогать дедушке по хозяйству, а старик взамен рассказывает ей невероятные истории, благодаря которым происходит чудо.2 ЯНВАРЯСпектакль «Умка»Когда: 2 января в 14:00, 3 января в 11:00 и в 14:00, 4 января в 11:00.Где: Тюменский театр кукол, ул. Кирова, 36.Стоимость: 300 – 600 рублей.Совсем ещё маленький белый медвежонок Умка познает огромный мир бескрайнего Севера. И именно мама Медведица учит его правильно строить уютную берлогу, чего надо остерегаться, а где надо знать, что он Белый Медведь - сильный и могущественный хозяин холодных льдов. И как приятно, засыпая, слушать мамину историю о печальной рыбе- солнце. Удивительно познакомиться с Человеком, у которого две головы. Вы увидите добрую и трогательную историю о настоящей дружбе белого медвежонка Умки и Мальчика, о безусловной любви и заботы мамы!Выставка «Кабы не было зимы»Когда: с 1 - 17 января.Где: музей «Городская Дума», ул. Ленина, 2Стоимость: 30 рублей.Запись: 8 (3452) 46-13-10.На выставке царит атмосфера ушедших лет: картонажные игрушки, ватные, игрушки на прищепках, а также всем знакомые из детства шишки, колокольчики и домики, которые были так популярны в 1970 – 1980-е года.Выступления оркестра Дедов МорозовКогда: с 3 по 8 января.Где: в разных частях города.Необычный, музыкальный, новогодний автобус отправится в путешествие по Тюмени. На каждой остановке Дедморобус подарит тюменца концерт и хорошее настроение.3 января.16:00 – Площадь 400-летия Тюмени;16:55 – Цветной бульвар (арка напротив ЦУМа);17:40 – Цирк (ул. Первомайская);18:35 – Комсомольский сквер;19:20 – ЖК «Плеханово».4 января.16:00 – Площадь 400-летия Тюмени;17:10 – ДК «Орфей» (ул. 70 лет Октября, 5в);18:10 – ДКиТ «Торфяник» (ул. Малышева, 26);18:55 – ДК «Водник» (ул. Судоремонтная, 1а);19:40 – мкр-н «Звездный городок».5 января.16:00 – Площадь 400-летия Тюмени;16:50 – Цветной бульвар (арка напротив ЦУМа);17:55 – Южный мкр-н (ул. Федюнинского, 3);19:10 – Сквер «Песочные часы».6 января.16:00 – Площадь 400-летия Тюмени;16:55 – Сквер Якова Неумоева;18:00 – Сквер «Серебряные ключи»;18:50 – Гипермаркет «Окей» (ул. Широтная, 199);19:40 – ЦКиИ «Современник».7 января.16:00 – Площадь 400-летия Тюмени;16:55 – Загородный сад;17:50 – Площадь Европы (парковка);18:45 – СОШ № 94;19:35 – Парк Заречный.8 января.16:00 – Площадь 400-летия Тюмени;16:55 – Цветной бульвар (арка напротив ЦУМа);17:35 – Цирк (ул. Первомайская);18:20 – Мост влюбленных;19:20 – Площадь 400-летия Тюмени.Тур «На крючке»Стоимость: 900 рублей – взрослые, 650 рублей – дети до 14 лет, 300 рублей – дети до 7 лет.Когда: 3 января.Запись: +7 (3452) 27-31-17, 27-31-73.На экскурсии по цехам хозяйства вы узнаете всё о том, как выращивать рыбу, какая икра самая дорогая в мире и многое другое. Сфотографируетесь с самой настоящей Золотой рыбкой. А также побываете на дегустации некоторых очень вкусных сортов рыбы.Зимняя экскурсия в ТобольскСтоимость: взрослые – 2 300 рублей, дети – 2 100 рублей.Когда: 3, 5 января.Запись: +7 (3452) 613-290, 612-290.Зимнее путешествие в Тобольск распахнет перед вами красоты этого города. Вы посетите Абалакские монастыри, туркомплекс «Абалак», Тобольский кремль, косторезную мастерскую и обзорную экскурсию по Тобольску.Экскурсия «Тобольский вояж»Стоимость: 2 300 рублей – взрослые, 2 100 рублей – дети, пенсионеры.Когда: 3, 5 января в 7:45.Запись: +7 (9044) 93-70-88, +7 (905) 826-35-20.Экскурсовод расскажет интересную информацию о каждом селе от Тюмени до Тобольска, которые встретятся на вашем пути. Посетите абалакский Свято-Знаменский мужской монастырь и кремль. Также вы увидите Софийско-Успенский и Покровский соборы, посетите смотровую площадку Тобольского кремля с великолепной панорамой на Нижний городЭкскурсия \\"В гости к народам севера\\"Стоимость: 1 500 рублей, 2 700 рублей (с ужином в музее-ресторане «Чум»).Когда: 3, 6, 9 января в 13:00.Контакты: +7 (9044) 93-70-88, +7 (9058) 26-35-20.Вас ждут хантыйская изба, ненецкий чум, охотничий лабаз, оленьи нарты, дым костра, традиционный обряд очищения с цветными лентами и многое другое. Вы собственноручно испечете хлеб в печи, сделаете берестяную ложку, которой будете кушать северные ягоды, угоститесь ароматным травяным чаем.4 ЯНВАРЯТур «Рождество по-сибирски»Маршрут: Тюмень – Ялуторовск – Тобольск (4 дня/3 ночи).Стоимость: 14 500 – 15 400 рублей.Когда: 4-7 января.Запись: +7 (9044) 93-70-88, +7 (9058) 26-35-20.Рождество в Сибири похоже на сказку. Настоящее сибирское гостеприимство не оставит равнодушным никого из участников. Вы прикоснетесь к традициям, перелистнете страницы истории, ощутите новые вкусы. Всем гостям обеспечен заряд счастливых эмоций, а каждый новый день будет не похож на предыдущий!Спектакль \\"Царевна-лягушка\\"Стоимость: от 200 - 700 рублей.Когда: 4 января в 10:00 и 13:00.Где: Драматический театр.Эту известную историю весело и остроумно разыграют для зрителей актеры Тюменского драматического театра! И не просто разыграют, а споют и станцуют!Волшебный мюзикл с чудесами и приключениями понравится не только малышам, но и взрослым, потому что все герои сказки, даже Баба-Яга и Кощей Бессмертный - танцуют, поют, смешат и радуют зрителей!5 ЯНВАРЯТур в «Берендеево царство»Стоимость: взрослые – 1 450 рублей, дети – 1 350 рублей.Когда: 5 января в 8:30.Где: старт от гостиницы «Восток».Запись: 8 (3452) 27-31-17; 27-37-58.Рождественский тур в Ялуторовский острог подарит вам ощущение настоящей сказки. В ходе тура вас ожидают различные развлечения и угощения в настоящей русской избе.6 ЯНВАРЯЭкскурсия «Казачье подворье»Стоимость: 2 500 – 2 650 рублей.Когда: 6, 9 января в 13:00.Запись: +7 (9044) 93-70-88, +7 (9058) 26-35-20.Казаки и казачки встретят своих гостей с караваем, покажут свои владения и домашнее хозяйство (кабанов, коз, лошадей, гончих и борзых). После экскурсии по хозяйству вас ждут танцы и песни. А после вам предоставится уникальная возможность подержать в руках настоящую казацкую шашку и поучиться фланкировке у профессионалов своего дела.Операция \\"М\\" или новогодние приключения в МузееСтоимость: 250 рублей.Когда: 6 января в 11:30.Где: детский центр «Музейляндия» в Музейном комплексе им. И. Я. Словцова, ул. Советская, 63.Запись: +7 (3452) 45-35-90.Станьте участниками тайной операции, спасите новогоднюю ёлку, которую чуть не сгубили злые силы! Участвуйте в веселых играх, танцах, мастер-классе и получите заряд положительных эмоций.Спектакль \\"Кадриль\\"Стоимость: от 500-1500 рублей.Когда: 6 января в 19:00.Где: Драматический театр.Трогательная и очень смешная история о любви по пьесе Владимира Гуркина, автора знаменитой комедии «Любовь и голуби». В маленьком поселке, где жизнь протекает по своим законам, по соседству живут две семейные пары. Хорошо живут... но скучно. И наконец, устав от однообразной семейной жизни, две соседки решили ввязаться в авантюру и поменяться мужьями. Удивительный обмен в корне изменил их жизнь, которая стремительно закружилась в вихре событий, словно в кадрили!7 ЯНВАРЯРождественские истории города Т…Стоимость: 750 – 850 рублей.Когда: 7 января в 17:00.Запись: +7 (9044) 93-70-88, +7 (9058) 26-35-20.На романтичной и уютной экскурсии вы узнаете историю сибирского Рождества. Вы увидите город в праздничном убранстве, освещенный гирляндами фонариков. Проехав по нарядным улицам, остановитесь у рождественских елок, а также согреетесь горячим глинтвейном.Узнаете историю праздника от времен Петра Великого до наших дней, как встречали Рождество в 18-20 веках купцы-миллионеры и простой люд, где в городе на Туре устраивали балы, маскарады, уличные гуляния, фейерверки, балаганы, чайные палатки…8 ЯНВАРЯЭкскурсия \\"Сибирские термы. Горячее сердце Тюмени\\"Стоимость: 4 620 рублей.Когда: 8 января в 9:30. Запись: +7 (9044) 93-70-88, +7 (9058) 26-35-20.Вы отправитесь на интересную экскурсию по городу, посетите мастер-класс по живописи нитями, а также весело проведете время в аквапарке «ЛетоЛето».9 ЯНВАРЯНа посошок с Дедом МорозомСтоимость: 850 рублей.Когда: 9 января в 18:00. Где: старт от ДК «Строитель». Запись: +7 (3452) 613-290, 612-290.Вы окунетесь в старинные праздничные традиции, узнаете интересные истории и увидите Тюмень в совершенно другом свете. На свежем воздухе в Гилёвской роще вас встретит настоящий Дед Мороз. Атмосфера будет веселая и не принужденная, а эмоции и воспоминания запомнятся надолго.Спектакль \\"Снежная королева\\"Стоимость: от 200-700 рублей.Когда: 9 января в 10:00; 13:00.Где: Драматический театр.Эта история о самоотверженности и дружбе, смелости и упорстве, преодолевающих любые преграды, и в конце концов – о победе добра над злом! Увлекая зрителей в царство сказки, где много музыки, света, приключений, история Герды и Кая непременно заставит ребят задуматься над тем, что же может растопить лед, победить черствость людских сердец.10 ЯНВАРЯИнтерактивная программа \\"Сибирский снегоборец\\"Стоимость: детский - 250 рублей, взрослый - 350 рублей.Когда: до 10 января.Запись: +7 (3452) 76-67-67.Вы узнаете, как встречали Новый Год на настоящих сибирских заставах, поиграете в традиционные зимние игры и забавы. А главное, что все это будет сопровождаться костюмированным действом в духе «Заставы Сибирского воина».Спектакль \\"Шукшин, мон амур\\"Стоимость: от 300-1500 рублей.Когда: 10 января в 18:00.Где: Драматический театр.Большая трагедия маленького человека, или можно ли вывести деревню из человека, если из деревни его уже, в принципе, вывезли. Насколько же сложной может быть судьба простого человека?Китч высочайшей пробы о русской душе, честный разговор по душам с душевными людьми.