В центре Тюмени силовики ликвидировали подпольное казино для игры в покер. Скриншот из видео.

В Тюмени полицейские вместе с бойцами СОБРа устроили облаву в квартире одного из жилых домов на улице Ленина, в которой было подпольное казино. Здесь собирались игроки в покер. Организатор запрещенной игорной деятельности тщательно конспирировал работу заведения.

По словам полицейских, подпольный покерный клуб работал для постоянных клиентов, попасть на его территорию можно было только по рекомендации или поручительству.

– На момент визита комплексных сил в квартире находилось 10 игроков и 2 крупье. Предполагаемым организатором подпольного казино является 52-летний мужчина, который задержан стражами правопорядка на месте. Стражи порядка изъяли игральные фишки, специализированный покерный стол и карты, – рассказала пресс-секретарь Управления МВД по городу Тюмени Алина Ларина.

В настоящее время следователи регионального Следственного комитета Федерации возбудили уголовное дело за незаконную организацию проведения азартных игр. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается.