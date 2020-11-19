МФК «Тюмень» обыграл «Динамо-Самара» в первом матче четвертьфинала Кубка России

Победа досталась ФК "Тюмень". Фото: МФК "Тюмень"

МФК «Тюмень» проводит сезон более чем успешно. Тюменцы делят первую строчку с «КПРФ» и «Норильским никелем» в Суперлиге и довольно легко прошли клуб «Корпорация АСИ» в 1/8 Кубка России, где в двухматчевой серии общий счет составил 9:5 в пользу «Тюмени». Путевку в полуфинал черно-белые разыграют с самарским «Динамо» в 1/4 финала Кубка России.

Самарское «Динамо» неплохо стартовало в чемпионате российской Суперлиги, но в последнем туре испортило статистику, проиграв два матча екатеринбургской «Синаре», тем самым ухудшив турнирное положение и отстав от тройки лидеров чемпионата.

Обменявшись забитыми голами, счет стал 2:3 в пользу Тюмени. Фото: МФК "Тюмень"

Первый тайм прошел под активным прессингом тюменцев, который вылился в быстрый гол на 3-й минуте матча. Автором забитого мяча стал один из лидеров команды Денис Неведров, прогресс которого отмечает и тренерский штаб команды. На 11-й минуте бразильский голкипер «Тюмени» Лео Гужиэл, сделал два невероятных сейва, тем самым деклассировав класс полевых игроков самарского «Динамо». В середине тайма дальним ударом с рикошетом прошил вратаря Иван Милованов. Ветеран команды увеличил преимущество до двух голов. Заключительное время первого тайма было за динамовцами, которые внезапно выскочили в быструю контратаку, но взятия ворот так и не случилось, мяч коварно не пересек ленточку ворот.

Первый тайм прошел под активным прессингом тюменцев. Фото: МФК "Тюмень"

На второй тайм самарцы вышли с настроем ликвидировать отставание в счете. Уже на 6-й минуте после красивого розыгрыша стандарта динамовцы отквитали один гол и выравняли игру. После быстрого гола команды раскрепостились и забыли о своих воротах. После обмена забитыми голами счет стал 2:3 в пользу Тюмени, а на 18-й минуте тюменцы установили окончательный счет – 2:4.

На второй тайм самарцы вышли с настроем ликвидировать отставание в счете. Фото: МФК "Тюмень"

Ответный поединок четвертьфинала Кубка России против «Динамо» состоится 28 ноября в Тюмени. Перед ответным матчем тюменцев ждет поездка в Москву, где 23 и 24 ноября сибирякам предстоят встречи против «коммунистов», которые имеют в своей обойме восьмиматчевую серию побед и не знают поражений.