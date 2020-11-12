В Тюмени девятиклассникам на онлайн-уроке алгебры показали порно

Родители считают, что над детьми так прикалываются хакеры

Дистанционное обучение продолжает преподносить сюрпризы не только школьникам, но и их родителям. На днях, во время онлайн-урока алгебры, девятиклассникам тюменской школы №48 показали жёсткое порно. Об «охах-вздохах», доносящихся из комнаты сына-подростка, рассказала мать мальчика.

- Утром он пошёл к себе в комнату и подключился к Zoom, где у них была трансляция урока алгебры. Потом я услышала, что из его комнаты доносятся странные звуки. Я быстро туда забежала и увидела, что вместо урока на экране транслируется порно. Сказать, что я была в шоке — это ничего не сказать, - цитирует женщину на условиях анонимности портал Ura.ru

По её словам, похожий случай произошёл в другом классе этой школы во время онлайн-урока химии. Родители считают, что над детьми так прикалываются хакеры, подключаясь во время занятий к платформам видеоконференций. Из-за подобных выходок матери всерьёз «обеспокоены психическим здоровьем детей».

В школе №48, где якобы произошёл инцидент, корреспонденту «Комсомольской правды – Тюмень» отказались комментировать информацию, сославшись на окончание рабочего дня. В департаменте науки и образования Тюменской области переадресовали вопрос в администрацию Тюмени.

- По информации, полученной департаментом образования администрации города Тюмени от школы № 48, учителя учреждения не транслировали контент, несовместимый с целями образовательного процесса. В настоящий момент школа проводит служебное расследование, чтобы установить обстоятельства произошедшего, - подчеркнули в пресс-службе администрации Тюмени.

Тем не менее, не все поверили в «святого девятиклассника». Многие считают, что парень сам наслаждался просмотром фильма для взрослых, а когда мать его «спалила», навесил ей лапши на уши о «хакерах», подключившихся к ZOOM. В любом случае, разбираться с «образовательной» порно-историей предстоит чиновникам.

Такие случаи, как в Тюмени, периодически случаются. Например, в апреле 2020 года аналогичный случай произошёл на онлайн-уроке в Москве, а затем и в Перми. Ещё один «праздничный сюрприз» на Масленицу хакеры устроили и в Приморье, когда на народных гуляниях на большом экране показали гей-порно.