Полпред президента в УФО: Медицина испытывает колоссальную нагрузку. Фото: пресс-служба Минстроя.

Меры профилактики распространения коронавируса – задача номер один для всех регионов УФО. Об этом заявил полномочный представитель президента в УФО Владимир Якушев, отвечая на вопрос тюменского журналиста.

По его словам, ограничения во время первой волны пандемии здорово повлияли на экономику и сейчас мы в полной мере их на себе ощущаем.

– Медицина, в том числе и в Тюменской области, испытает колоссальную нагрузку, – согласился с журналистами Владимир Якушев. – Этим вопросом буду предметно заниматься с федеральными органами, с которыми будем искать решения. Сегодня система здравоохранения находится под жёстким прессингом, поэтому мы должны оперативно решить эту непростую задачу.

Якушев подчеркнул, что достаточно неплохо знает, что такое региональное здравоохранение, и выразил готовность делиться опытом с регионами.

– Все решения будет обсуждать с регионами, ведь это их территория. Главное – помочь наладить медицинскую инфраструктуру и не переусердствовать с ограничительными мерами, что ухудшит экономику.

Напомним, первая пресс-конференция нового полпреда в УФО Владимира Якушева прошла в режиме онлайн. В ней приняли участие журналисты из Тюменской, Свердловской, Челябинской и Курганской областей, а также Югры и ЯНАО. В новой должности Якушев пообещал быть открытым для СМИ и доводить всю информацию из первых уст.

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