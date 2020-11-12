Владимир Якушев: я буду помощником для регионов, а не их контролёром. Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Руководители всех регионов, входящих в УФО, – компетентные и подготовленные люди. Поэтому вызовы, которые стоят перед федеральным округом, выполнимы. Об этом заявил полномочный представитель президента РФ в УФО Владимир Якушев на пресс-конференции с журналистами Тюменской, Челябинской, Свердловской, Курганской областей, Югры и ЯНАО.

– Я сторонник командной работы, поэтому буду опираться на командную работу как внутри своего аппарата, так и с региональными командами. Я буду их помощником, а не их контролёром, – подчеркнул Владимир Якушев.

Полпред отметил, что со всеми руководителями субъектов УФО за годы работы сформировались «неплохие отношения». Поэтому с точки зрения коммуникации проблем не будет.

Что касается работы в полпредстве, Владимир Якушев заявил, что вся работа, начатая Николаем Цукановым, будет продолжена. Особое внимание уделят национальным проектам, горизонт планирования которых увеличен.

– Если раньше мы говорили о 2024 годе, то теперь смотрим дальше, вплоть до 2030 года. Задачи большие, сложные, но интересные, – подчеркнул Владимир Якушев.