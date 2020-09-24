Афиша на выходные в Тюмени – 2020: куда сходить в Тюмени 26 и 27 сентября

Осенняя Тюмень Фото: Виктория Стеблова

Впереди нас ждут выходные. А это значит, что есть время, которое мы можем провести в кругу близких для нас людей. Для этого прекрасно подойдут различные заведения с вкусной едой и уютной атмосферой. Впрочем, в предстоящие выходные городская афиша предлагает тюменцам весьма насыщенный культурный досуг. «Комсомольская правда» – Тюмень» подготовила традиционную афишу на выходные – 26 и 27 сентября 2020 года. Выбирайте то, что вам действительно интересно!

СУББОТА, 26 сентября.

Обзорная экскурсия по Тюмени

Продолжительность: 2 – 2,5 часа.

Стоимость: от 800 рублей.

Когда: 26 сентября в 15:00. Старт от музея «Городская дума», ул. Ленина, 2.

Подробности: 8 (3452) 45-56-00.

Во время обзорной экскурсии по Тюмени вы узнаете историю основания и развития нашего города от «столицы деревень» до столицы нефтяного края. А ещё узнаете, какой вклад внесли в наш город известные личности, начиная от купцов и заканчивая современными деятелями политики, культуры, спорта и т. д.

Мероприятие "Озёрный стан" Фото: Архив "КП"

Мероприятие «Озерный стан».

Когда: 26 и 27 сентября в 12:00.

Где: Археологический музей-заповедник на оз Андреевском (23 км федеральной автодороги «Тюмень-Омск».

Стоимость: 100 рублей.

Возраст: 0+.

Археологический музей-заповедник и общество реконструкторов Тюмени приглашают на мероприятие «Озёрный стан». Постичь мастерство ремесел, проникнуться духом средневековой Руси и даже почувствовать жар боя можно на исходе сентября, когда легенды оживают.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 СЕНТЯБРЯ.

Афиша спектакля Фото: Архив "КП"

ВОСЕМЬ ЖЕНЩИН (Музыкальная комедия в 2-х действиях, 16+)

Продолжительность: 2 часа 10 минут.

Стоимость: от 400 до 1 500 рублей

Где: Драмтеатр

Действие происходит под Рождество во Франции, на заснеженной вилле и начинается... с убийства хозяина дома! Кто преступник? Это предстоит выяснить восьмерым женщинам, собравшимися под одной крышей. У каждой из них есть свой мотив, любая может оказаться убийцей!

Вечер одноактных хореографических спектаклей "НеКонтемп".

Когда: 27 сентября в 19:00, 28 сентября в 20:00.

Где: "Космос", ул. Республики, 165а.

Стоимость: 250 рублей.

Возраст: 16+.

«НеКонтемп» - это хореографический проект, направленный на развитие и популяризацию современной хореографии в городе Тюмень, который включает в себя события разного формата: показы профессиональных хореографических спектаклей разных авторов: как молодых танцовщиков и хореографов, так и звезд современного российского танца; мастер классы; лаборатории и т.д

Афиша спектакля "НОВЕЧЕНТО (1900-й)" Фото: Архив "КП"

НОВЕЧЕНТО (1900-й) (Легенда о пианисте, 16+)

Продолжительность: 1 час 30 минут.

Стоимость: от 500 до 1 000 рублей.

Где: Драмтеатр.

В первый день XX века на пароходе «Вирджиния», в ящике из-под лимонов был найден младенец. Мальчика назвали Дэнни Будман Т.Д. Лемон Новеченто. Он рос и проводил свою жизнь на этом огромном океанском лайнере, курсировавшем между Америкой и Европой, и никогда не сходил на берег. Там же чудесным образом Дэнни научился играть на рояле, стал блестящим виртуозом и развлекал публику вместе с ресторанным оркестром. С ним связаны удивительные истории, а его жизнь превратилась в легенду.

Пешеходная экскурсия «Резная сказка Тюмени»

Стоимость: 500 руб. – взрослый, 400 руб. – льготный.

Когда: 27 сентября в 14:00.

Подробности и бронь: 8 (3452) 735-666, 8 (982) 924-44-72, а также на turkontora.ru.

В купеческом квартале нашего города вы познакомитесь с купеческими особняками и их историями, сможете вблизи увидеть богатые наличники и резное убранство усадеб. А также узнаете какими элементами декора любили оформлять свои дома тюменские купцы.

Тур «Казачье подворье»

Стоимость: 2650 руб./чел (взр.); 2500 руб./чел (дети до 18 лет).

Когда: 27 сентября в 11:00.

Подробности по телефону: 8 (3452) 45-56-00.

Вас встретят казаки и казачки с караваем, покажут свои владения и домашнее хозяйство (кабанов, коз, лошадей, гончих и борзых), а после этого лихо закружат в танцах и песнях. Вам предоставится уникальная возможность подержать в руках казацкую шашку и поучиться фланкировке.

Афиша экоспектакля Фото: Архив "КП"

Экоспектакль в тюменских микрорайонах.

Вход: свободный!

Когда: 27 сентября в 19:00.

Где: микрорайон «Видный», на площадке около дома № 77а по ул. Федюнинского.

Театральная мастерская «Будильник» представит свой новый уличный спектакль «Свалка», поставленный на средства гранта президента Российской Федерации. Для создания декораций и костюмов использовались только ненужный, подлежащий утилизации пластик: контейнеры, бутылки, баннеры. Эти вещи команда мастерской и соседи из микрорайона «Видный» собирали не одну неделю. Приходите и уделите время проблеме экологии, посмотрев театральное шоу.