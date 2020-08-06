В центре Тюмени полицейские на УАЗе на полном ходу сбили девушку, она в тяжелом состоянии

Отец Даши ищет очевидцев несчастья. Фото из группы "ЧП Тюмень" ВКонтакте"

Вечером 5 августа, приблизительно в 20.50, в центре Тюмени, на пересечении улиц Малыгина и Мориса Тереза, сотрудники полиции на УАЗе на полном ходу сбили юную тюменку. Ею оказалась Дарья Н. 2003 года рождения, девушка находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Как сообщила журналисту «Комсомольской правды» – Тюмень» начальник отделения пропаганды областного УГИБДД Анжела Борисова, полицейский УАЗ ехал на высокой скорости с включенными проблесковыми маячками. В это же время 16-летняя тюменка перебегала дорогу на красный свет, при этом слушала музыку в наушниках. Так она оказалась под колесами внедорожника.

Очевидцами ЧП стали многие, они искали подробности в интернете, людей интересовало, что же стало с девушкой. Мнения разделились: одни утверждают, что она бежала на красный свет и ничего вокруг не видела и не слышала из-за наушников, другие говорят, что был зеленый сигнал светофора и полицейская машина не успела нажать на тормоза.

Отец Даши Максим Н. опубликовал в соцсети призыв о помощи: он ищет очевидцев несчастья.

– Люди добрые, помогите! Вчера на регулируемом пешеходном перекрёстке сотрудниками полиции был сбит подросток, девочка 16 лет. На данный момент девочка находится в реанимации. Просим откликнуться очевидцев ДТП, может, у кого-нибудь есть запись с видеорегистратора, – написал он.

Максим Н. поделился с корреспондентом kp.ru информацией о состоянии дочери. Она получила внутреннее кровотечение и ряд других тяжелых травм. Пострадавшая госпитализирована и находится в тяжелом состоянии. Обстоятельства происшествия выясняются.