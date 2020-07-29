Выгодное вложение: застройщик рассказал о плюсах инвестиции в проект UNO в Тюмени

Инвестирование в недвижимость становится выгоднее, если вкладывать деньги в строящийся проект. Главное – правильно выбрать объект.

Здесь важны детали: место постройки, надежность застройщика, качество проекта и своевременность вложений. Чем раньше вы решите инвестировать, тем выгоднее это будет для вас, потому что стоимость квартир растет пропорционально высоте дома. Например, строящийся Городской Квартал UNO от компании В72. Если вложиться в него на старте, то цена составит 71 000 руб./м² при средней стоимости по Тюмени 90 000 руб./м² в готовом доме аналогичного класса.

Фото: предоставлено застройщиком

Застройщик B72 не вызывает сомнений – мы уже знаем его по микрорайону Чемпионский, который оказался выгодным для инвесторов. Цены в нем за 1,5 года строительства выросли на 26%. Кроме того, UNO получил финансирование от Сбербанка, что полностью обезопасит средства дольщиков.

Фото: предоставлено застройщиком

У проекта много особенностей, которые привлекут покупателей: близость к центру, современные планировки с большими окнами, лоджиями, гостевыми санузлами, гардеробными. На крышах 11-го и 14-го этажей – открытые террасы для отдыха. В здании будет подземный паркинг, колясочная, просторный холл и 6 лифтов. Во дворе – зеленый бульвар, европейская детская площадка и отдельная парковка, не мешающая гуляющим.

Фото: предоставлено застройщиком

Всё это говорит о том, что спрос на UNO будет расти, а значит, проект выгоден для вложений. Стартовые цены сохраняются до 31 августа, а после будут подниматься каждые полтора месяца. Повышение предусмотрено финансовой моделью проекта. Но у желающих сделать выгодную инвестицию в интересный и надежный проект еще есть время.