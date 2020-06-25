Голосование по поправкам в Конституцию – это не только выполнение гражданского долга, но и настоящий праздник. Во всяком случае, так считает жительница Тюмени Маргарита Павлова. Женщина, которая пришла со своими приятельницами на один из участков для голосования, успела отдать свой голос и спеть авторские частушки на тему самоизоляции и Конституции.

- Самоизоляция затянулась, к сожалению, нам хочется праздника, душе каждой русской хочется праздника. Поэтому мы решили устроить небольшое веселье. Написали частушки и выступили с ними здесь, чтобы народ повеселился, - рассказала женщина.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.tumen.kp.ru/video/embed/787102" frameborder="0"></iframe> Жительницы Тюмени пустились в пляс с частушками на голосовании по поправкам в Конституцию.

Как видно из текста, поэзия основывалась на знаменитой песне бабок-ёжек из советского мультфильма «Летучий корабль». Текст прилагаем:

- Растяни меха гармошка! Самоизоляция Утомила нас немножко. Жаждем мы овации!

- Ну а внуку моему Стало восемнадцать. Он пойдет голосовать? Какая вероятность?

- Огурцы уж появились Да на нашей грядке Я пойду голосовать За новые поправки!

- Ох, корона, ох корона, Много времени дала. У меня рассада дома Раньше срока зацвела

- Что ты о короне все? Хватить словоблудствовать! Мы Россию обновляем Новой Конституцией!

Напомним, сегодня по всей России стартовало голосование по поправкам в Конституцию. «КП» ранее публиковала полный текст поправок в Конституцию, одобренный Советом Федерации.