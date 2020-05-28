2020-05-28T11:51:34+03:00
Здоровье

В Тюмени прооперировали женщину с «геном Анджелины Джоли»

В семье горожанки у всех представительниц слабого пола диагностировали рак молочной железы
Вадим Бегун
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В Тюмени прооперировали женщину с «геном Анджелины Джоли». Фото - Ирина Литвиненко.В Тюмени прооперировали женщину с «геном Анджелины Джоли». Фото - Ирина Литвиненко.
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Тюменка Людмила не понаслышке знает, что такое рак молочной железы. С этим заболеванием сталкивались все женщины в ее роду: бабушка, мама, дочь и сестра. Последней болезнь победить не удалось: опухоль прогрессировала и дала метастазы на другие органы. Маме повезло: ей вовремя сделали операцию, и сейчас 83-летняя пенсионерка полна сил и позитива.

По словам женщины, о том, что у нее рак, она узнала случайно. В один из дней почувствовала тянущие боли внизу живота и сразу обратилась в больницу. Врачи диагностировали новообразование яичника, которое надо было удалить. Гистологическое исследование удаленного образования показало: опухоль злокачественная. У нее взяли анализ на мутацию гена, после чего выяснилось, что у женщины наследственный тип опухоли.

Спустя год дочь Людмилы обнаружила в груди уплотнение. После шести курсов химиотерапии удалось добиться полного исчезновения опухоли. Спустя время к тюменским врачам обратился и сын женщины. К счастью, образование в его грудной железе оказалось доброкачественным. Позже и у самой Людмилы выявили опухоль груди.

В «Медицинском городе» пациентке удалили молочные железы, а позже сделали реконструктивную операцию по восстановлению груди. Сейчас тюменка чувствует себя хорошо, в свободное время женщина пишет стихи и помогает детям в воспитании внуков, рассказали в пресс-службе медицинского учреждения.

СПРАВКА «КП»

Мутации генов BRCA1 и BRCA2 мешают восстановлению ДНК и повышают риск заболевания раком груди в четыре-восемь раз. Этот ген также называют «геном Анджелины Джоли», после того как актриса рассказала, что решилась на превентивную операцию, узнав, что в ее случае риск заболевания раком груди составляет 87%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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