Тюменцам рассказали, как купить квартиру в ипотеку под 1%. Какими льготами при получении ипотечного кредита на покупку квартиры сейчас реально можно воспользоваться?

Льготную семейную ипотеку могут получить только семьи с двумя и более детьми, рожденными с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2022 г. Базовая ставка по ней составляет 5% годовых на весь срок кредита.

Фото - специализированный застройщик "Звезда".

Появилась и специальная ипотека, которую можно взять для покупки квартиры или дома в сельской местности. Ее ставка составляет всего 2,7% годовых, но она сохраняется только пока действует государственное субсидирование. Дальше ее могут повысить до базовой ставки на тот период времени, когда государство прекратит давать субсидии банкам. Здесь тоже есть условие: купленный объект нельзя будет продавать в течение пяти лет.

Фото - специализированный застройщик "Звезда".

Льготная ипотека под 6,5% годовых, анонсированная ранее Владимиром Путиным, сейчас вызывает максимальный интерес у тех, на чьи планы по покупке квартиры коронавирус не повлиял. Ее может оформить любой гражданин РФ.

– Новую льготную ипотеку банк может одобрить только на покупку квартиры в новостройке. Должен быть заключен договор участия в долевом строительстве, уступки прав требования или купли-продажи готовой квартиры с самим застройщиком. На вторичное жилье и нежилые помещения (включая апартаменты) льготную ипотеку не дадут. В нашей компании по льготной ипотеке можно купить квартиру в ЖК «Атамари» (сдача в IV квартале 2021 г.), ЖК «Гармония» (4-я очередь в IV квартале 2020 г.), в доме бизнес-класса REAL (сдача во втором квартале 2020 г.), – рассказал руководитель отдела продаж специализированного застройщика «Звезда» Александр Шестаков.

Фото - специализированный застройщик "Звезда".

Есть еще ипотека под 1% – это уникальное предложение специализированного застройщика «Звезда» на покупку квартир в новом жилом комплексе «Атамари». Застройщик разработал две программы внутри каждой из льготных ипотек. Льготную семейную ипотеку можно оформить двумя способами. Так, если семья планирует быстро погасить ипотечный кредит, то ей предложат вариант предоставления субсидированной ставки от самого застройщика в 1% годовых до конца строительства жилого комплекса. После получения ключей покупатели продолжают платить за ипотеку стандартные 5%.

Фото - специализированный застройщик "Звезда".

Второй способ – взять ту же семейную ипотеку по сниженной ставке 3,6% годовых, которую также субсидирует сам застройщик, но на весь срок кредитования. Если приходит покупатель, который не подходит по условиям семейной ипотеки, то застройщик предлагает новую ипотеку с господдержкой на условиях сниженной ставки до конца строительства под 2,4% годовых. После получения ключей ставка становится стандартной – 6,4% годовых до конца срока кредитования. Также ему могут предложить пониженную ставку в 5% годовых до конца выплаты всей ипотеки. Такие условия позволят существенно сэкономить на покупке квартиры в этот непростой период.

Новый жилой комплекс «Атамари»

Жилой комплекс «Атамари» – это новый проект в портфеле «Звезды», строительство которого началось в начале 2020 года. Срок сдачи запланирован на IV квартал 2021 года. Жилой комплекс будет расположен в районе Тюменская Слобода, с отлично развитой социальной инфраструктурой, в непосредственной близости к лесному массиву, который в дальнейшем станет большим природным парком – наравне с Гилевской рощей и Затюменским экопарком.

Фото - специализированный застройщик "Звезда".

Новый жилой комплекс будет отличаться ярким дизайном фасада, большим двором-парком, приятными видами из окон.

В жилом комплексе «Атамари» будут реализованы такие важные составляющие:

• закрытая территория, видеонаблюдение, яркое ночное освещение;

• дизайнерская отделка мест общего пользования – подъезды, лифтовые холлы, лестничные площадки;

• пандусы для маломобильных групп населения, датчики света, бесшумные пассажирские и грузовые лифты;

• двор-парк – большой двор с ландшафтным дизайном и малыми архитектурными формами, детской и спортивной площадками.

Фото - специализированный застройщик "Звезда".

Для специализированного застройщика «Звезда» при строительстве собственных жилых комплексов это является утвержденным стандартом качества. Компания понимает, что все эти элементы создают хорошую атмосферу для жизни в ЖК, обеспечивают высокий уровень безопасности и эстетического восприятия окружающей среды.

На сегодняшний день специализированный застройщик «Звезда» полностью готов к взаимодействию с покупателями в онлайн-формате. При этом стройка и офис уже работают, строго соблюдая все рекомендации Роспотребнадзора по нераспространению коронавирусной инфекции.

Любой из покупателей может связаться с отделом продаж и выбрать наиболее удобный вариант коммуникации – по телефону, через видеочат, с помощью переписки в любом удобном мессенджере. Ему могут провести видеоэкскурсию на стройку, показать ту самую планировку выбранной квартиры, прислать точное описание и план и приступить к заключению и регистрации договора онлайн.

Специализированный застройщик «Звезда»

г. Тюмень, ул. Василия Подшибякина, 21,

тел. +7 (3452) 689-595

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