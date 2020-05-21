Тюменцы отмечают Международный день космоса

Сегодня весь мир отмечает День космоса. Впервые об этом празднике объявил в 1998 году из космоса американский астронавт Э. Томас, который в тот момент присутствовал на борту орбитальной станции «Мир».

Человечество начало освоение космоса в 1957 году, запустив первый искусственный спутник Земли 4 октября. А уже в 1961 году 12 апреля состоялся первый полет человека в космос.

А вы знали, что обратный отсчет, который неизменно сопровождает запуск космических ракет, был придуман не учеными и не космонавтами, а кинематографистами? Впервые обратный отсчет был показан в немецком фильме «Женщина на Луне» 1929 года для нагнетания напряжения. Впоследствии при запуске настоящих ракет конструкторы просто переняли этот прием.

Сейчас в космонавтике совсем другая ситуация: в космос можно отправиться с туристической целью, ученые изучают новые планеты и ищут подтверждения жизни на других планетах.

Вы знали, что в советское время, после первого полета Юрия Гагарина, большая часть детей из союзных республик мечтали стать космонавтами? Мы спросили у тюменцев, мечтают ли современные дети о космосе?

Елена Кашкарова, депутат Тюменской областной думы, куратор федерального проекта «Крепкая семья»: «Если честно, не встречала ни одного ребенка, который бы хотел стать космонавтом. Командиром воздушного судна, военным, пожарным – да, а вот с будущими космонавтами пока не знакома, к сожалению. Современные дети, так же как и в любые другие времена, выбирают совершенно разные профессии, не могу сказать, что замечаю перекос в пользу тех или иных специальностей. Радует, что сейчас зачастую свою будущую профессию дети выбирают сами, исходя из собственных увлечений и навыков, а не по желанию и настоянию родителей. Буквально вчера семьей обсуждали этот вопрос, средняя дочь спросила, кем бы я хотела ее видеть в будущем. «Человеком, за которого не стыдно. А профессия – сугубо твой выбор, который вполне может поменяться в течение жизни, и в этом ничего страшного», – ответила я. Пока вопрос профессионального самоопределения у нас открыт. Старшая дочь смотрит в сторону event-индустрии, средняя даже со сферой не определилась, а младшая в этом году только в школу пойдет и о будущей профессии не задумывается совсем».

Екатерина Деркач, детский врач-стоматолог семейной стоматологии «Доктор Альбус»: «Многие детки мечтают о космосе, мальчишки особенно хотят стать космонавтами. Много моих юных пациентов увлекаются космосом и на приеме рассказывают мне о планетах, названия которых я даже не знаю. Что касается моего сына, то он мечтает стать танкистом».

Мария Шатохина, генеральный директор некоммерческого партнерства «Тюменский деловой клуб»: «Мой ребенок мечтает стать изобретателем, так как они приносят пользу людям, благодаря им можно чаще людям отдыхать. Они делают жизнь людей легче и лучше. В нашем классе, где учится мой сын, никто не мечтает стать космонавтом. Ребята мечтают быть военными или изобретателями, интересно, но факт (фермерами) или собаководами, врачами и приподавателями (причем не учителями, а именно ведущими всяких мероприятий и семинаров, которые учат людей новому)».

Алена Шнайдмюллер, вице-президент Торгово-промышленной палаты Тюменской области: «Вы знаете, чтобы мои дети мечтали именно стать космонавтами, такого нет. Но им интересно рассматривать карту неба, планеты, узнавать созвездия! Старший сын планирует стать инженером. А вот средний сын нас удивляет, в свои 4 года он планирует стать фермером! Так что кто знает, может, эти мирные профессии пригодятся при освоении космоса».

Анастасия Протыняк, кондитер: «У меня две дочери, ни одна не мечтала о космосе. Старшая, Мила, хочет стать художником-аниматором VR (виртуальная реальность), а младшая, Млада, хочет стать директором приюта для животных».

Роман Шаров, фитнес-тренер: «У меня две дочки, которые даже не думают о космосе. Одна хочет стать учителем, а вторая – врачом».