2020-04-30T14:05:26+03:00
Общество

Какая погода будет на майские праздники 2020 в Тюмени

Месяц будет жарким, но первая декада ожидается прохладной
Алена Кульмухаметова
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Погода в Тюмени на майские праздники: месяц будет жаркимПогода в Тюмени на майские праздники: месяц будет жаркимФото: Татьяна Коркина
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Первомайские праздники в Тюмени ожидаются ветреными и ненастными. Так, в пятницу 1 мая, ожидается пасмурная погода и сильный западный ветер с порывами до 19 метров в секунду. Воздух прогреется днем до +11 градусов. С транспарантами и флажками в такую погоду выходить на улицу бессмысленно. К тому же в области действует режим самоизоляции, а значит, митинги и шествие трудовых коллективов в этом году тюменцы не увидят.

В субботу, 2 мая, весь день ожидается облачная погода и пройдут дожди. Ветер утихнет до скорости 1 – 6 метров в секунду, а воздух прогреется до +7 градусов. В воскресенье, 3 мая, в Тюмени ожидается дождь и гроза, при которой порывы ветра усилятся до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем ожидается +10 градусов.

Первый день недели, 3 мая, начнется с пасмурной и прохладной погоды, возможен небольшой дождь, ветер холодный северный, северо-западный, до десяти метров в секунду. Днем столбики термометров не поднимутся выше +8 градусов, а в ночь на 5 мая ожидаются заморозки до -2 градусов.

С 5 мая погода начнет радовать тюменцев. День будет солнечным, теплым, настроение испортит лишь прохладный ветер с порывами до восьми метров секунду. Температура воздуха днем составит +13 градусов.

Далее столбики термометров будут расти. Уже 6 мая воздух прогреется до +19 градусов, а ветер сменится на южный. 7, 8 и 9 мая тюменцев ждет летняя жара. Осадков в эти дни не ожидается, а воздух прогреется до +23 градусов.

Вторая декада месяца, по прогнозам синоптиков, будет теплой. Температура воздуха будет держаться на средней отметке +23 градуса. С 12 по 18 мая днем пройдут небольшие дожди. Третья декада месяца окажется жаркой. Так, 27 мая воздух прогреется до +27 градусов. В целом столбик термометров с 20 по 31 мая не опустятся ниже +20 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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