Каким предприятиям в Тюмени можно работать, а каким нельзя?

Тюменскому бизнесу разъяснили, кому можно осуществлять свою деятельность, а кому стоит повременить. Заместитель губернатора региона Андрей Пантелеев взял слово в прямом эфире на сайте Оперативного штаба Тюменской области по профилактике коронавируса.

– Обращались компании, которые работают дистанционно – агентства недвижимости, проектные институты. Для того чтобы работать дистанционно, необходимо наличие на месте IT-специалиста, системного администратора, которые бы поддерживали работу системы. На сегодняшний день это разрешается. Вообще удаленный доступ начинает иметь очень важное значение. Мы понимаем, что по окончании этих непростых режимов работа на «удаленке» станет для нас уже привычных делом, – сообщил Андрей Пантелеев.

По его словам, часть компаний задает вопросы по поводу выхода бухгалтеров для начисления заработной платы. Выяснилось, что такая возможность тоже есть, это разрешено. Чиновник утверждает о понимании, что это на сегодня одна из главных задач – чтобы начисления происходили вовремя, и у работников были деньги.

Также был задан вопрос о постановлении правительства Тюменской области №187-п, в рамках исполнения которого на официальном портале органов власти в разделе «Коронавирус: официальная информация» размещена форма уведомления о начале работы и соблюдении обязательных требований для организаций. Здесь же создан единый реестр работающих предприятий, в котором будут отображаться сведения об организации, направившей уведомление и другие предусмотренные документы.

– Постановление регламентирует возможность выхода на работу на следующей неделе ряду отраслей, которые там перечислены. Инструмент работает следующим образом: вы заполняете таблицу, первое – это все данные вашей компании, второе – это требования, которые проработаны совместно с Роспотребнадзором: что должно выполняться на ваших предприятиях для того, чтобы соблюсти правильный санитарно-эпидемиологический режим, – объяснил Пантелеев.

Кроме того, он отметил, что бизнесмены часто задают вопрос, где посмотреть список ОКВЭД (документ, входящий в состав общероссийских классификаторов технико-экономической и социальной информации), то есть перечень предприятий, деятельность которых разрешена. Замгубернатора заявил, что здесь проще ориентироваться на 186-ое постановление: если вы четко не видите, что предприятие может работать, значит, оно не может работать.

Свои вопросы озвучивают властям и владельцы автомоек. Они недоумевают, почему нельзя разрешить мытье машин специализированными средствами.

– На сегодняшний день этот вопрос тоже прорабатывается. Основными пользователями автомоек являются частные лица. Наша задача – минимизировать передвижение в регионе. Как только мы будем видеть, что такая возможность появляется, обязательно будем вводить. Что касается магазинов автозапчастей, то есть возможность доставлять непродовольственную группу товаров, но без попадания в зал: когда магазин заранее формирует заказ, человек приезжает и без попадания в магазин ему отгружают товар, – поясняет чиновник.

Зашла речь и о работе салонов красоты. Эти заведения, как и парикмахерские, являются тем местом, где люди близко контактируют, и на сегодняшний день власти не готовы озвучить, что они откроются после 13 апреля.

– Мы смотрим на практику других регионов, где принимаются единичные решения, сводим эту информацию и смотрим, как это влияет в дальнейшем на обстановку. Здесь зависит от двух вещей: какое количество людей мы выводим и какое количество людей идет на эту услугу, – сообщил Андрей Пантелеев.

Выяснилось, что в Тюмени достаточно мебельных компаний (в основном это микропредприятия), которые могли бы уже перейти к приему и производству заказов. Однако, по словам, замгубернатора, сейчас владельцы такого бизнеса могут заполнить реестр уведомительного характера и готовиться к мероприятиям, которые они обязаны провести на своей территории. Эта отрасль попадает в ту группу промышленности, которая возможна к открытию 13 апреля. Если в регионе все будет идти в рамках тех показателей, которые предписаны, тогда можно будет озвучить вопрос конкретно по мебельным компаниям, заверяет Пантелеев.

Что касается осуществления деятельности пунктов выдачи заказов интернет-магазинов, то это разрешается.

– Маска, обработка, перчатки. Когда подходим к дверям – не беремся за ручку, звоним или стучим, соблюдаем дистанцию. Когда мы говорим о принятии тех или иных решений, то в первую очередь руководствуемся на санитарно-эпидемиологическую обстановку. Компании, которые будут поставлены в реестр, должны нас уведомить не позднее, чем за три дня до 13 апреля. Но мы ежедневно, исходя из ситуации, принимаем решения по каким-то отраслям, – отметил Андрей Пантелеев.

Последний вопрос касался темы уменьшения налоговой ставки с 6 до 1% для тех предпринимателей, кто применяет упрощенную систему налогообложения.

– Документ будет рассмотрен до конца этой недели на внеочередном заседании нашей Думы. Тогда он появится как принятый документ, и все смогут его увидеть, – резюмировал замгубернатора.

Информация о возобновлении работы тюменских предприятий..

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