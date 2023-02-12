«Зрелище не для слабонервных». В Тюмени впервые прошел международный турнир по ММА

В Тюмени впервые прошел международный турнир по ММА. Фото: Вадим Бегун

Тюмень впервые в своей истории приняла международный турнир по ММА. Примечательно, что в соревнованиях приняли участие бойцы, которые ранее сотрудничали с UFC. В главном бою этого карда они закатили настоящую рубку, впечатлив зрителей жесткими ударами как руками, так и ногами.

Фото - Бегун Вадим.

Спорткомплекс «Центральный» в областной столице забит до отказа. Тюменцы еще не видели такого зрелища в своем городе, поэтому билеты раскупили как горячие пирожки, несмотря на что стоят они, прямо скажем, недешево – от трех до восьми тысяч рублей (ну прям как выступление какой-нибудь суперзвезды российской эстрады).

И это стоило того – настоящие ценители этого вида спорта с головой окунулись в атмосферу ММА. В главном зале спорткомплекса организаторы закатили настоящее световое шоу. Бойцы выходили освещаемые тысячами ламп под свои любимые треки, а при выходе некоторых даже запускали искусственный дым – все в лучших традициях проведения подобных мероприятий.

Фото - Бегун Вадим.

Что касается бойцов, то перед соревнованиями они некоторое время провели в Таиланде, где готовились к выступлениям. В Тюмень приехали загоревшими и с жаждой к новым победам. Отметим, что подавляющее большинство бойцов были как раз из областного центра – здесь очень развит этот вид спорта.

Зрители мощно поддерживали местных мма-шников, но, к сожалению, далеко не всем им удалось победить своих соперников. Кстати, тут же выступил старший пожарный 13 ПСЧ 32 пожарно-спасательного отряда Рашид Галайчиев. Он сразился с представителем из Санкт-Петербурга Ильей Ерастовым в весовой категории до 73 кг. Победу одержал петербуржец, однако стойкость того, кто борется с огнем, оценил каждый.

Фото - Бегун Вадим.

Но все, конечно, ждали главный бой вечера – между Алексеем Кунченко и бразильцем Глейсоном Тибао. Чем же он примечателен? А тем, что Алексей – тоже тюменец, и он уже давно является прославленным спортсменом – в 2018 году он шел на серии из 18 побед и получил предложение от ведущей мировой организации UFC, где провел четыре боя, а после, как и его соперник, подписал контракт с PFL. Что касается Тибао, то он известен по поединку против Хабиба Нурмагомедова. Хабиб выиграл решением судей, но подавляющее число зарубежных экспертов заявили, что именно бразилец одержал победу.

Фото - Бегун Вадим.

На радость местных жителей, победу одержал Кунченко. Победитель не был известен до самого его объявления – бой был равным, и на чьей стороне могла оказаться удача – можно было только догадываться. После рубки бойцы обнялись, проявив спортивное уважение. Меж тем, зрители ждали Алексея у клетки, чтобы сфотографироваться с ним. Отдохнуть ему удалось намного позже, после многочисленных фотографий и интервью.

«Поддержка зала всегда помогает. Ты ее чувствуешь. Когда ты в чужом городе, как я был в Бразилии, чувствуешь, что ее нет, начинает немного давить. Но если есть мотивация, ты побеждаешь. Это другая сторона медали. Поддержки нет, но тебя это мотивирует, чтобы доказать, что тебя ничего не сломит. Наш сибирский дух сильный и крепкий. Мы никого не боимся», – отметил Алексей Кунченко.