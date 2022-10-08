В Тюмени построят приют для содержания 1 тысячи животных. Фото: Архив "КП"

В Тюмени построят муниципальный приют для содержания 1 тысячи животных, в том числе и пожизненного. Сейчас городская мэрия ищет подрядчика, который разработает проект – с ним определятся уже в октябре.

Из информации, размещенной на сайте госзакупок, следует, местные власти готовы потратить на проект почти 11 миллионов рублей. Известно, что объект появится в районе улицы Чекистов (юго-восточный промышленный узел областной столицы).

В техническом задании значится, что в будущем приюте будут содержать собак и кошек в пропорции 90 к 10 (то есть, например, 900 собак и 100 кошек). Земельный участок, выделенный для размещения приюта, равен 3,5 гектаров. Помимо самого зданию, тут будут находиться площадки для выгула и группового содержания. Появится ветеринарный пункт с тремя операционными и карантинная зона.

Строители не должны забыть и про место, где будет складироваться корм. Огородят приют высоким двухметровым забором. Размещение открытых вольеров будет зависеть от выполненного подрядчиком расчета уровня шума.

Готовый проект от победителя лота ждут через год. Проект должен лежать на столе в местном управлении капитального строительства 8 ноября 2023 года.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что бездомные собаки стали реже кусать тюменцев. В прошлом году зарегистрировано 3 279 укусов, в 2020-м – 3 860.

– Отлов безнадзорных собак, имеющих неснимаемые или несмываемые метки, производится МКУ «ЛесПаркХоз» только в тех случаях, когда от граждан поступают заявки на отлов именно этих особей по причине проявления ими немотивированной агрессивности в отношении других животных или человека, – отметили в департаменте городского хозяйства.

Отметим, что МКУ «ЛесПаркХоз» занимается отловом и содержанием животных без владельцев только на территории города Тюмени. Деятельность муниципального приюта на ул. Кедровой, 133 проверяется контролирующими органами.