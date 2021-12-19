Коронавирус в Тюмени. Последние новости на 20 декабря 2021 года: подбираемся к 90 тысячам заболевших за все время пандемии

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 20 декабря 2021 года. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 20 декабря 2021 года. По данным оперштаба Тюменской области, число заболевших ковидом за сутки увеличилось на 298 и составило 86 677 человек, 13 человек скончались (всего – 3 221 с начала пандемии).

Фото - yandex.ru.

По информации Оперативного штаба региона по недопущению завоза и распространения COVID-19, за минувшие сутки: 298 случаев заболевания (всего с начала пандемии — 86 677); 671 человек выздоровели (за весь период — 70 323); 34 ребенка заболели (из общего числа заболевших); 26 пациентов на ИВЛ (из общего числа заболевших); 33 761 человек остаются под медицинским наблюдением. Вакцинированы против коронавируса 973 449 человек, полный курс прошли 902 159.

За последние сутки в России выявлено 27 967 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 8,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 023 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровел 32 655 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 10 214 790 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 297 203 летальных исхода, выздоровел 8 984 921 человек.