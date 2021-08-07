На подготовку к зиме в Голышмановском округе потратят 23 миллиона рублей

Фото: Голышмановский городской округ

На подготовку к зиме в Голышмановском округе израсходуют 23 миллиона рублей. За сезон местные коммунальщики выполнят не менее 30 плановых мероприятий, чтобы обеспечить надежную и эффективную работу ЖКХ в осенне-зимний период.

Акцент сделан на улучшение водоснабжения. Именно на эти цели потратят большую часть выделенных средств. Согласно плану необходимо отремонтировать около пяти километров ветхих участков водопровода.

– В поселке Голышманово на обслуживании у коммунального предприятия находятся свыше четырех тысяч потребителей воды, при этом их число постоянно растет. Всё больше жильцов частных домов хотят подключиться к центральному водопроводу. В прошлом году был установлен рекорд: выполнено почти 200 заявок от населения, а на сегодня сделано уже свыше 60 подключений. Мощности нового водозабора, запущенного в эксплуатацию, позволяют наращивать количество потребителей, – рассказал председатель окружного комитета ЖКХ и благоустройства Александр Чирков.

Активизировались в этом вопросе и жители сёл. Ежегодно работники коммунальной службы занимаются обустройством сетей водоотведения: меняют изношенные сточные трассы и модернизируют канализационные насосные станции.

В этом году Голышмановскому округу выделили средства из областного бюджета для оформления проектно-сметной документации на строительство сетей водоотведения в залинейной части поселка, которая охвачена самотечной канализацией примерно на 40 процентов.

А вот теплотрассы в поселке обновлены почти на сто процентов, этим летом отремонтировали около 600 метров оставшихся ветхих сетей. В котельных выполнят косметический ремонт, заменят устаревшие насосы на энергоэффективные и смонтируют новые газовые счетчики.

Также в рамках подготовки к зиме на одиннадцати улицах и переулках появится больше 70 новых опор освещения. Большая часть работ по улучшению качества электроснабжения уже проведена.