В Тюмени завершился конкурс «Инженерная формула» в рамках всеармейских игр «АРМИ – 2021»: фоторепортаж

В Тюмени завершился конкурс «Инженерная формула» в рамках всеармейских игр «АРМИ – 2021» Фото: Петр Иванов

В Тюмени сегодня, 27 июня, прошли финальные соревнования конкурса «Инженерная формула» всеармейских игр «АРМИ-2021». В состязаниях приняли участие 4 команды, лучший результат показали представители Центрального военного округа. Именно они будут отстаивать честь России на международном этапе в борьбе со сборными Республики Беларусь, Египта, Индии, Узбекистана и Вьетнама. Событие уже запланировано на август этого года.

Из-за пандемии все в масках Фото: Петр Иванов

Награждение победителей Фото: Петр Иванов

– Приезжаю на соревнования всегда с хорошим настроением, это мой второй дом. Сегодня мы выложились на девяносто из ста процентов. Отработали в штатном режиме, за что благодарен своей команде. Впереди подготовка к международному этапу. Думаю, повторим успех, – поделился впечатлениями Михаил Пакриев, выпускник ТВВИКУ, выступающий на играх за ЦВО.Для команды ЦВО это не первая победа. Являясь пятикратными чемпионами, они достаточно хорошо знают трассу, поэтому с уверенностью проходят все – даже новые сложные препятствия. Примечательно и то, что в рядах ЦВО много наших ребят – выпускников ТВВИКУ.

Участники соревнований Фото: Петр Иванов

Заключительные игры Фото: Петр Иванов

Игры на полигоне Фото: Петр Иванов

Сама Тюмень уступила своим соперникам всего 8 секунд. Команда шла впереди, все были уверены в победе, однако на финальных точках сдала обороты. По словам самих участников, немного подвело волнение, человеческий фактор.

Участники пытались построить безопасный маршрут Фото: Петр Иванов

Всюду - взрывы и мины Фото: Петр Иванов

Состязания "Безопасный маршрут" Фото: Петр Иванов

Заместитель начальника военных инженерных войск РФ генерал-майор Руслан Аллахвердиев назвал отставание совсем незначительным и отметил высокую подготовку абсолютно всех команд.

– Нам не хватило чуть-чуть мастерства. Все видели, что 11-я бригада лучше показала себя на установке ТММ (тяжелый механизированный мост), механик-водитель тоже отработал замечательно. В целом разыгралась серьезная борьба, и отставание в 8 секунд – тому доказательство, это показатель, – подытожил Руслан Аллахвердиев.

Построение участников Фото: Петр Иванов

Участники Игр Фото: Петр Иванов

На трассе протяженностью 2200 метров свое мастерство продемонстрировали экипажи тяжелых гусеничных машин – МДК (машина для отрывки котлована), ИМР (инженерная машина разграждения), ПТС (плавающий транспортер), УР-77 (установка разминирования) и ГМ3-3 (гусеничный минный заградитель).

Всего для команд было подготовлено 26 препятствий, среди них «Ров», «Колейный мост», «Брод» и «Проход в минном поле».

Начало соревнований Фото: Петр Иванов

Состязания прошли без зрителей Фото: Петр Иванов

По словам Руслана Аллахвердиева, подобные соревнования повышают престиж вооруженных сил РФ в глазах молодежи. Для тех, кто побывал здесь лично или посмотрел трансляцию онлайн, игры станут стимулом для поступления в тюменское военное училище.

Награждение победителей Фото: Петр Иванов