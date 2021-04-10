Тюменские старшеклассники проходят тестирование на наркозависимость. Фото - ob11.ru.

Согласно приказу Министерства здравоохранения, с нового учебного года школьников тестируют на девять видов наркотических средств. В психонаркологическом кабинете юргинского филиала областной больницы № 11 поселка Голышманово с начала работы анализатора (июль 2018 г.) провели 579 исследований, в том числе протестировали 33 школьника в 2019 году, 53 – в прошлом году. По данным на март 2021 года, из 87 старшеклассников 54 уже прошли тестирование, по графику оно будет проходить до конца мая. И в прошлые годы, и сейчас ни у одного из подростков положительного результата нет.

Как и прежде, ежегодное тестирование школьников на наркотики – добровольная процедура. Исследование проходят дети, достигшие 13 лет. Для этого необходимо письменное согласие родителей или самих школьников, если они старше 15 лет.

Полина Николаевна Хуснулина, медицинская сестра психонаркологического кабинета рассказала:

– Ребятишки не боятся, они уверены в себе. Им даже интересно подтвердить официально, что они «чисты». Сама процедура не занимает много времени. В комнате забора биологических проб сдается анализ. Сначала проводится экспресс-тестирование тест-полосками: одна палочка – тест отрицательный, две – положительный. Далее образец пробы помещается в анализатор и выдается результат-чек по 9-10 показателям.

– Тестирование – это сдерживающий психологический фактор для подростков, которые понимают, что их могут в любой момент проверить. Такой алгоритм прохождения теста полностью исключает влияние человеческого фактора. Оно и хорошо: обмануть аппаратуру сложно, – пояснил Мансур Ризванович Ниязов, врач-нарколог областной больницы № 11.