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«Остальные просто стояли»: в Тобольске наградили восьмиклассницу, которая в одиночку спасла двух мужчин из воды

Губернатор лично вручил герою знак отличия «За мужественный поступок»
Вадим БегунВадим Бегун
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Юную тоболячку наградили за спасение двух тонувших мужчин.

Юную тоболячку наградили за спасение двух тонувших мужчин.

Фото: Оперативный штаб Тюменской области

Тобольскую восьмиклассницу Екатерину Лутовинину наградили знаком отличия Тюменской области «За мужественный поступок». 14-летняя жительница города откликнулась на беду мужчин, которые стали тонуть на глазах очевидцев. Инцидент, который благодаря смелости юного героя не обернулся трагедией, произошел летом 2020 года.

– Мы сидели с мамой на берегу. Вдруг услышали крики двух мужчин. Сначала думали, что они смеются, но потом поняли: что-то не так. Я взяла круг и поплыла к ним. Я не осознавала, что происходит. Боялась, что сейчас они утонут. На берегу были и другие люди, но они просто стояли, – рассказывает о своем поступке Катя.

Девочка, по ее словам, доплыла до тонувших и передала им круг. Только с ним они смогли выбраться на берег и отдышаться. Ангел-хранитель двух мужчин получила из рук губернатора Тюменской области Александра Моора не только знак отличия, но и букет цветов.

Ранее «Комсомольская правда» – Красноярск» писала, что 14-летняя Надя Липкан спасла двух тонущих детей. Тогда за мужество и самообладание школьнице подарили ноутбук.

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