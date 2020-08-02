В Тобольске ищут наставников для подростков

Набор наставников для подростков в рамках социального проекта «Шанс» стартует 5 августа в Тобольске. С сентября по декабрь 10 молодых активистов возьмут шефство над подростками, которым необходима поддержка и помощь. За 4 месяца персональный наставник покажет ребенку варианты самореализации. Чтобы присоединиться к проекту, необходимо заполнить заявку.

Результаты совместной работы наставников и подопечных представят на выпускном в декабре, где дети поделятся опытом и расскажут об изменениях после участия в 25 событиях проекта: образовательных лекциях, творческих мастерских и спортивных тренировках.

– Мы хотим привлечь к наставничеству активных и реализовавшихся молодых людей, которые на собственном примере покажут, как сформировать позитивное будущее, – отметила Светлана Спехова, руководитель мультицентра «Моя территория» в Тобольске. – В подростковом возрасте каждый из нас нуждался в поддержке. Мы хотим направить подростка и рассказать, как самореализоваться наиболее эффективно и заявить о своей уникальности.

Программа наставничества «Шанс» реализуется в Тюменской области с 2016 года. Так как она показала свою эффективность, в 2020 году тобольский мультицентр перенимает опыт коллег и впервые запускает социальный проект для подростков, нуждающихся в помощи и поддержке.