Это не каникулы. Тюменцев призвали не летать на отдых в другие регионы

Заместитель губернатора Ольга Кузнечевских предупредила о возможных проблемах всех жителей Тюменской области, которые в период нерабочей недели собираются выехать на отдых в другие регионы. Она сообщила, что спрос на билеты на авиарейсы в Краснодарский край, Крым, Санкт-Петербург, Москву и другие регионы в последние дни вырос.

– Будут закрыты гостиницы, санатории, базы отдыха, развлекательные учреждения, кафе. И вы элементарно никуда не попадете. Подумайте, есть ли смысл тратить время, нервы, чтобы куда-то лететь в такой ситуации, – заметила замгубернатора.

Также она предупредила, что на сегодняшний день нет официально зарегистрированных экспресс-тестов на коронавирус, которые можно было бы запросить в любой поликлинике.

– Да, над ними работают. В ближайшее время их протестируют и выпустят в массовое производство. Но сегодня мы работаем только с теми тестами, которые выпускает новосибирский институт «Вектор». Поэтому если вам предлагают какие-либо экспресс-тесты в частной поликлинике или где-то еще, отнеситесь внимательно, как в случае с любой платной услугой: поинтересуйтесь, откуда они, попросите предъявить сертификат и так далее, – предостерегла заместитель губернатора.

Она подчеркнула, что следующая нерабочая неделя – это не каникулы, а период тишины, главная задача которого – разобщить большие группы населения, чтобы обезопасить максимальное число людей от риска заражения. С учетом того, что практически все учреждения будут закрыты, особой необходимости выходить из дома возникнуть не должно, добавила представитель правительства области.

Особенно она призвала соблюдать режим добровольной самоизоляции пожилых жителей региона в возрасте от 65 лет и старше.

– Это не повод заняться решением своих проблем: куда-то съездить, что-то купить. Мы имеем возможность отследить поездки на общественном транспорте по льготным картам. С понедельника у нарушителей их будут блокировать. Вам необходимо определиться, где вы проведете ближайшие две недели. Если состояние ваших дачных участков и погодные условия позволяют находиться за городом, то завтра вы собираете необходимые вещи и выезжаете на дачи на все две недели. Любые перемещения в этот период будут считаться нарушением периода самоизоляции, – предупредила Ольга Кузнечевских.

Также замгубернатора попросила жителей области не перегружать медицинские и социальные учреждения. В поликлиниках будут отменены все плановые мероприятия, осмотры и так далее, кроме случаев экстренной помощи.

По всем вопросам можно обратиться по круглосуточной горячей линии, чтобы попросить привезли все необходимое и получить любую помощь. Для помощи жителям сформированы волонтерские отряды. Их можно вызвать не только для того, чтобы доставить продукты или товары первой необходимости, но и погулять с собакой, если в этом процессе нужно заменить человека преклонного возраста.

– Поэтому сидим дома, смотрим телевизор, занимаемся своими делами, общаемся с родственниками дистанционно. Прошу отнестись с пониманием ко всем мерам, которые принимаются для заботы о вашем здоровье, – призвала жителей области Ольга Кузнечевских.

Она сообщила, что за прошедшие сутки новых больных коронавирусом в регионе не выявлено. Двое зараженных остаются в инфекционной больнице. Один из них находится в стабильно тяжелом состоянии, второй чувствует себя удовлетворительно.

– Также мы продолжаем выписывать тех, кто отбыл 14-дневный карантин. На самоизоляции находятся около 4,5 тысячи человек. Можно констатировать, что ситуация с коронавирусом в Тюменской области стабильная, – добавила Кузнечевских.