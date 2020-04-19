В Тюмени пенсионерка отправила соседям пасхальную корзину с помощью дрона.

Жители Тюменской области три недели находятся в режиме самоизоляции. В Светлую Пасху верующим пришлось встречать дома. Привычный «обмен» пасхальными куличами и яйцами пришлось отложить до лучших времен. Бабушка Оля очень переживала, что не общается с подругой. Тогда на помощь пришел внук Павел Решетников. Мальчик приехал к бабушке и дедушке как только началась самоизоляция. Ведь в частном доме на участке земли проводить время веселее, чем в «каменных джунглях».

Кстати, Паша помогает старикам по дому, подметает двор и ходит в ближайший магазин за продуктами. Мальчик недавно заметил, что его любимые бабуля и дед очень скучают по своим соседям-друзьям и тогда юному тюменцу пришла идея, как устроить сюрприз родным и порадовать соседей в праздник.

«Дрон в помощь» решил внук и принес во двор небольшую белую жужжалку - квадрокоптер. А когда Паша объяснил, что с помощью этой штуки можно переправлять грузы, пожилая женщина обрадовалась.

- Мы на самоизоляции и не выходим из дома, поэтому когда внук предложил эту идею, я с удовольствием согласилась, - говорит баба Оля.

Пенсионерка приготовила посылку, куда сложила яблоки, яйца и пирожки, а внук с помощью дрона доставил ее в соседний двор.

Сам Паша признается, что опасался того, что квадрокоптер не сможет доставить груз из-за сильного ветра, но у него все получилось.

В итоге и бабушка, и дедушка, и Паша, и соседи остались довольны.