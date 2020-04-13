Пасха в Тюмени-2020: где можно освятить куличи и яйца и как праздновать во время самоизоляции

До светлого праздника Пасхи осталось всего шесть дней. В тюменских магазинах уже появились в продаже первые куличики, а на полках выставлены украшения и наклейки для яиц. В условиях режима самоизоляции у тюменцев возник вопрос: как и где они могут освятить пасхальные корзины?

Можно ли купить куличи освящёнными?

Куличи поступят в продажу уже освященными. Об этом корреспонденту «Комсомольской правды – Тюмени» рассказал протоиерей Тобольской митрополии Григорий Мансуров.

- Вместе с духовенством и властями мы стараемся проработать вопрос о том, чтобы освящать куличи, пасхи в местах их производства, - рассказал священнослужитель. А это значит, что куличи будут окроплены святой водой еще в пекарнях и поступят в магазины уже освященными. Однако, есть верующие, которые сами пекут куличи и красят яйца и привыкли посещать храм в Великий праздник. Таким верующим можно заранее набрать святой воды и окропить ею выпечку самостоятельно дома.

Кстати, многие тюменцы рассказывают, что видели на церковных воротах предупреждающие о карантине таблички.

Богослужения в харамах проходят каждый день. Фото Тобольская митрополия

Что делать, если на воротах церкви, храма видна табличка о карантине?

- Все храмы Тюменской области продолжают работу, проводятся все богослужения, но собирать прихожан более 50 человек нельзя. За это настоятель получит штраф в размере 50 тысяч рублей, а если кто-то из верующих, побывав в храме заболеет коронавирусом и погибнет, то тут уже грозит уголовное преследование, - заверил редакцию Григорий Мансуров.

Он убедительно просит прихожан не посещать массово храмы в период пандемии. По его словам, объявления позволяют минимизировать количество людей.

- Надо понимать, что есть люди, которые придут, не взирая на объявления. Они посещают церкви не по праздникам или когда им плохо, а каждый день. Они постоянные прихожане, но, скорее всего и им не удастся попасть на Пасху в храм, - добавил он.

У многих верующих людей не получится посетить храм на Светлый праздник Пасхи. При этом храмы сейчас открыты. Можно прийти в будний день, чтобы набрать святой воды, не участвуя в общих богослужениях, соблюдая все необходимые меры предосторожности: необходимую дистанцию и надевать защитную маску. Приготовленные заранее куличи и яйца могут окропить священнослужители святой водой.

- Да, это необычно, да, это не по правилам православной церкви, но сейчас создались особые условия, при которых мы не можем приглашать людей в храмы, и даже на территорию храмов. Есть необходимые эпидемиологические требования и мы должны их исполнять, потому что все мы участвуем в общем деле по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, - отметил протоиерей.

Куличи и яйца можно будет освятить дома самостоятельно. По опыту прошедшего вербного воскресенья Григорий Мансуров заявил, что в Москве вообще запретили участие верующим в богослужении. Там все строго по понятным причинам. Москва в антирейтинге городов России по количеству зараженных и погибших от коронавируса. Потому москвичи освятили вербы дома.

На Вербное воскресенье пришло много верующих. Фото Тобольской митрополии

Как освятить дома кулич?

Когда наступит Пасха после полуночи нужно произнести слова, известные каждому православному. Они называются пасхальный тропарь или торжественное песнопение в честь Пасхи.

- Христос Воскресе из мёртвых, смертию смерть попр в, и сущим во гробе х Живо т даровав. Пропев эти строки, верующие могут окропить святой водой при помощи небольших кропил (можно использовать чистые кисточки) приготовленные куличи и крашенные яйца, - сказал отец Григорий.

По окончанию богослужения, которое будет транслироваться из собора Тобольского Кремля по каналу «Россия 24» и «Тюменское время», можно разговляться и заканчивать пост, принимая пасхальную пищу.

К концу недели православные верующие начнут красить яйцаФото: pixabay.com

Бояться нужно живых

Через девять дней после Светлой Пасхи православные верующие встречают Радоницу или родительский день. Они посещают могилы усопших родных и близких людей на кладбищах. Наводят порядок, «угощают» умерших. Обычно, в Родительский день на кладбищах многолюдно. В этом году отец Григорий рекомендует верующим остаться дома на Радоницу, а посетить могилки можно уже сейчас, пока там не многолюдно.

- На кладбище лучше сходить именно сейчас, пока там немного народа. К сожалению, так вышло, что сегодня нам нельзя находиться рядом с живыми людьми. Можно сходить, навести порядок. Погода позволяет и риск столкнуться там с другими людьми низок, - посоветовал Григорий Мансуров.

Ранее митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий призвал верующих совершать общую молитву во время богослужений, находясь дома. При поддержке Правительства Тюменской области и телекомпании «Тюменское время» начались прямые трансляции богослужений из Софийско-Успенского собора Тобольского кремля.

- Хотел бы несколько слов сказать о том, как совершать молитву при прямой трансляции, - говорит митрополит Димитрий. - Надо в святом уголке зажечь лампаду, свечу, встать перед иконами и начинать молиться. Телевизор может быть включен в стороне. Слушая песнопения, слушая молитвы, взирая на иконы и на трансляцию, совершайте свою молитву. Есть особые моменты богослужения, когда надо встать на колени или молиться стоя, также можно присесть на стул. Самое главное – внимание души, чтобы слова молитвы коснулись вашего сердца, чтобы вы получили утешение, успокоение и умиротворение.

Добавим, что 18-19 апреля (Светлое Христово Воскресение - Пасха Господня) в 23:30-02:00 на радио «Вера» пройдет праздничное Пасхальное богослужение из Софийско-Успенского собора Тобольского кремля.