2020-03-29T16:01:11+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество зараженных коронавирусом в Тюмени на 29 марта 2020 увеличилось до трёх человек

Заболевший находится в областной инфекционной больнице
Алена Кульмухаметова
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Количество зараженных коронавирусом в Тюмени на 29 марта: выявлен новый случай covid-19Количество зараженных коронавирусом в Тюмени на 29 марта: выявлен новый случай covid-19
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Оперативный штаб Тюменской области по предупреждению распространения коронавирусного заболевания сообщил о новом выявленном случае заражения. Количество зараженных коронавирусом в Тюмени на 29 марта составило три человека.

Мужчина с признаками ОРВИ госпитализировали 20 марта в областную инфекционную клиническую больницу. Сейчас он получает необходимое лечение. Заболел он путем контакта со вторым заболевшим тюменцем во время мероприятия.

- Благодаря оперативной и комплексной работе служб региона были взяты на контроль все, кто был в контакте на мероприятии. У данного мужчины были симптомы ОРВИ, поэтому он сразу был изолирован в инфекционную больницу, - добавили в штабе.

Известно, что зараженный - молодой мужчина. Он переносит заболевание в легкой форме, чувствует себя хорошо и на сегодня температуры у него.

Выпишут его после сдачи повторных анализов с отрицательным результатом.

По последним данным, общее количество заболевших коронавирусной инфекцией в России составило 1543 случая. За последние сутки зарегистрировано 270 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в 26 регионах, среди которых один выявлен в Тюменской области и один в ХМАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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