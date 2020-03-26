Испытано на себе: как меня охмурял француз лже-Дмитрий

Прекрасным мартовским утром мне на личную почту пришло ни к чему не обязывающее предложение: «Здравствуйте, Ирина. Можно с вами познакомиться? Заметил вас на сайте «майл.ру», вы мне понравились. Буду рад общению с вами!». Что подкупило? Вежливость. Говорят, самый женский грех – любопытство. Ничем иным я оправдаться не могу. Хотела узнать, на каком таком «майл.ру» он меня узрел, ведь меня же там нет.

Рекомендую: попробуйте присланные фото отправить в поиск. Фото: скриншот личной переписки

Ах, Париж!

Мой собеседник сменил электронную почту и разлился словом. Удивительно, но легко поверить, что с тобой действительно общается романтик, без ума жаждущий найти истинную любовь! Посудите сами: человек в каждом письме обращается ко мне по имени, весьма правдоподобно сыплет на странице запятые (филологи меня поймут), и как же он откровенен! В первом же письме он отправил свои фотографии, рассказал о себе и убежал по делам, ведь надо работать – чем же еще заняться ностальгирующему по Родине холостяку во Франции?..

– Живу в Париже, уже достаточно долго, здесь у меня свое дело, небольшой автосалон, машины моя слабость. Не подумай, что хвастаюсь, просто хочу, чтобы ты узнала обо мне немного. В этом мне помог отец, если быть честным. Вот поэтому и уехал из России. В Москве в этой сфере перебор, не было смысла даже пытаться, да и вряд ли у меня в одиночку все бы получилось… Часто вспоминаю и скучаю по Москве. С удовольствием бы уехал на Родину, но не могу бросить работу, я тут уже обосновался, да и жалко все терять, – жалуется мне собеседник. – Мне было бы интересно узнать о тебе тоже. Если конечно не будешь против рассказать. Чем занимаешься в общем, работа? Какие у тебя увлечения?

А Ирина очень даже против. Ирина в этот момент занялась анализом письма с точки зрения лингвистики, бог с ними, с запятыми. Тут, знаете, любопытно стало, неужели боты настолько поумнели, что сочиняют столь красивые, умные, темпераментные письма? Я гуглила электронку в Сети, искала его фотки через поисковик, пыталась понять дальнейшую схему действий… Тщетно. Решила повестись: надо же узнать, какие золотые горы будет обещать парижанин.

– Думаю, по почте комфортно и надежно общаться, чем на всяких сайтах. Надеюсь, не зря я написал такое большое письмо? Отправляю тебе свои фото и от тебя буду рад получить фотографии. Жду от тебя с нетерпением ответ и заранее извиняюсь, смогу ответить только послезавтра, потому что уезжаю в соседний город по работе уже через пару часов, – попрощался электронный ухажер.

Лжедмитрий выслал селфи с лжедрузьями. Фото, присланное мошенниками

Одна моя подруга назвала таких мужчин «уха-жорами». Зачем же без пяти минут мой француз складно собирал так много букв? Внимание!

Уха-жор

«Я люблю длинные-предлинные письма. Только никто мне не пишет», – писал Харуки Мураками. Эта цитата наиболее всего подходит к нашей действительности. Современные люди переписываются в мессенджерах, соцсетях, в переписке или по видеосвязи. А электронную почту используют чаще для деловой переписки.

– Письмо твое небанально. Банальным было бы общение в мессенджере. С другой стороны, общение в мессенджере, в соцсети все же более безопасно, нежели по почте. И быстрее. Не понимаю все же, как ты меня заметил на мэйле? И зачем? Во Франции девушки перевелись? Ну, или в Москве. Я из Сибири. Может, оттого и холодна. Или здравомыслие... Здравомыслие останавливает меня от того, чтобы писать неизвестному подробности о себе, – провоцирую я собеседника.

Ответа на мои вопросы не последовало. «Жених» выслал следующее письмо, начав свои романтичные излияния с воодушевляющих слов: «Уже скучаю по твоим письмам». Цель общения обычно проясняется сразу. Тут же человек осыпал комплиментами, активно делился впечатлениями и даже выслал селфи с друзьями!

– Скажи, а мы смогли бы с тобой встретится в перспективах, чтобы где-нибудь поужинать, например? Скорее ты скажешь, что не стоит загадывать... Но когда ситуация с вирусом в мире нормализуется, почему бы и нет? – пишет мне лже-Дмитрий.

Больше всего меня пугали его комплименты – дрожью по спине просыпалась паранойя. Я сменила тактику на стандартный игнор. Дальше электронный парижанин общался сам с собой, продолжая высылать поразительно глубокие письма. Вуаля! В мышеловку добавили приманки: мужчина мечты решил сделать мне подарок! Потому что щедр, а девушки таких любят.

Герой не моего романа

Пролистала, увидела просьбу выслать личные данные и дальше я даже не вчитывалась. От этого бесплатного сыра разило стрихнином. Простите мне мою опытность, но настолько щедрых мужчин в природе не существует. И забыть бы на том историю, но…

Через пару дней в ленте «Инстаграма» вижу пост знакомой с историей, поразительно схожей с моей. В шутку мы возмутились этим бабником, который пытался кадрить девчонок в один и тот же день. Ульяна, как выяснилось, зашла на одно письмо дальше, чем я.

Цель мошеннической уловки: оплата доставки подарка. Фото: скриншот со страницы Ульяны в "Инстаграм"

Ульяна детально разобрала письмо мошенника. Говорит, не зря работала редактором в глянце.

– Человек ведет монолог сам с собой. Я вообще подозрительная дама. Я сначала проверяю и прощупываю, прежде чем сказать о себе что-то лишнее. Пишу ему: «Это все, конечно, очень классно. Но, может быть, есть фейстайм или какие-то мессенджеры, где мы можем созвониться и поговорить. Раз такая беда напала, что человеку хочется познакомиться. Он мое сообщение игнорирует: пишет о себе, о природе и погоде, но только не отвечает на мои вопросы. Я собрала его тексты воедино, убрала всю воду и поняла, что это какая-то шляпа Боярского, – сделала вывод Ульяна.

Не ботом писано

Единым женским мозговым штурмом мы сделали вывод, что отвечает дамам все же человек, а не бот. Тело текста в целом остается неизменным, но обращается виртуальный Дон Жуан к потенциальной жертве исключительно по имени.

– То, что это не ботом писано, совершенно точно. Боты, которые работают по скриптам, должны распознавать какие-то ключевые слова. Хотя… В онлайн-проектах сейчас скрипт выстроен таким образом, что не подкопаешься. На каждое твое сообщение бот высыпает тебе соответствующий ответ. Но они работают по ключам: бот сначала должен обнаружить какое-то слово в твоем сообщении. Грамотно настроенные боты не отвечают, если им не написать, – просветила Ульяна.

Бот или не бот? Вот в чем вопрос. Фото: скриншот со страницы Ульяны в "Инстаграм"

Что было бы дальше? Поведала одна из подписчиц Ульяны. Есть все-таки польза от социальных сетей и максимальной публичности!

– Дальше пришло бы письмо со ссылкой на транспортную, по факту просто на лендинг пейдж, там попросили бы оплатить доставку с карты, естественно. Я просто заинтересовалась, как это работает, и отправила левый адрес такому ухажеру из Милана. Более того, пробила по Google-картам ресторан, которым он типа владеет. Ресторан таки был такой. Смешные они! – поделилась Даша Никулина.

КСТАТИ

А если кроме шуток. Мне вспомнилась российская статистика по виртуальным преступлениям, опубликованная в прошлом месяце. Самыми легкими добычами кибераферистов в 2019 году стали ямальцы и югорчане. Сибиряки хоть и недоверчивы, но сердобольны.

Один из самых действенных способов уберечь себя от киберпреступления мне подсказала именно северянка. Услышав мой основательный диалог с якобы специалистом Сбербанка о том, что некий Иван Иванович Иванов запросил перевод с моей карты на свою, моя подруга дала практичный совет.

– Не разговаривай с ними. Если возникли подозрения, скажи, что перезвонишь позже. Если это банк, то тебя соединят со специалистом. Если мошенники – не с кем будет разговаривать, – резюмировала она.

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