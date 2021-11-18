Андрей Коротченко: внедряем инновации в нефтегазовой сфере и планируем новые амбициозные проекты.

Мир не стоит на месте. Каждый день появляется новое оборудование, особенная разработка, меняется схема работы – для того, чтобы результат был лучше и больше. К этому стремится каждая компания.

Некоторые новейшие разработки в нефтегазовой сфере в Тюменской области и за ее пределами появляются благодаря специалистам общества с ограниченной ответственностью «Инновационные технологии» (ООО «ИнТех»).

Директор предприятия Андрей Коротченко рассказал, как компания зарождалась и над чем работает сегодня.

– Наша деятельность началась в Тюменском технопарке. Одними из первых мы стали его резидентами около 10 лет назад. Тогда мы пришли с идеей системы регистрации параметров закачиваемой жидкости в скважину. Первые 3-4 года мы захватили рынок с этой разработкой. Теперь уже у нас есть конкуренты, но проект до сих пор актуален и работает.

– Что вам дала работа в технопарке?

– Я тогда был всего лишь аспирантом Тюменского нефтегазового университета. И именно технопарк (от лица местных властей) дал мне основу для работы сегодня. Было предоставлено помещение, оргтехника, помощь и поддержка, в том числе гранты, субсидии на создание опытных конструкторских разработок и т. д. Практически шесть лет мы работали в технопарке.

– С той поры прошло немало лет. Теперь коллектив «Инновационные Технологии» разросся до 200 специалистов, которые продолжают взращивать новые разработки и внедрять их на рынок. Чем занимается компания в целом?

– Сегодня «ИнТех» – сервисная компания, предоставляющая спектр инженерных услуг в области строительства, ремонта и эксплуатации скважин, повышения нефтеотдачи пластов и интенсификации добычи углеводородов. Мы делаем всё – от услуг супервайзинга до проведения ремонтно-изоляционных работ скважин, работ по освоению и выводу скважин на режим с проведением гидродинамических и газоконденсатных исследований, восстановлению забоя с применением гибкой насосно-компрессорной трубы. Оказываем услуги по информационно-технологическому сопровождению бурения, текущего и капитального ремонта скважин, со сбором и выводом видеоинформации и технологических параметров на пульт контроля центральной диспетчерской службы заказчика.

– Какие разработки были представлены вами за годы работы?

– С момента основания компании мы внедрили четыре инновационных решения. Среди них: сервис по регистрации параметров закачиваемых в скважину жидкостей; технология глушения скважин с АВПД и АНПД; геолого-техническое сопровождение при ремонте скважин. В последние годы мы стали значительное внимание уделять автоматизации процессов, цифровой трансформации, развивать интеллектуальные сервисы. У нас есть свидетельства о государственной регистрации программ для ЭВМ: интеллектуальное глушение скважины, расчет параметров глушения.

Более того, наша лаборатория аккредитована и оснащена комплектом специального оборудования для проведения испытаний, а исследования и научное сопровождение выполняют высококвалифицированные специалисты, в том числе имеющие ученые степени. Всё это позволяет нам добиваться успешного глушения скважин с первого раза. Технология дает возможность сохранять первоначальный дебит скважины, полностью свести все риски и потери к нулю.

– Услуги вашей компании представлены только на региональном рынке?

– Изначально мы работали только на юге области, в ХМАО-Югре и ЯНАО, где расположен ряд объектов нефтегазовой сферы. Теперь мы внедряем инновации в Томской, Оренбургской, Иркутской областях, в Башкирии и Краснодарском крае.

– Расскажите о самых ярких достижениях компании.

– Некогда яркие события через призму времени воспринимаются нами уже как вехи важные, но рядовые. Можно их вспомнить и даже озвучить, но для меня наиболее значимыми являются те события, в которых мы находимся сегодня. Тем более что в настоящее время наша компания стала одним из победителей конкурса Минпромторга РФ на предоставления субсидии на возмещение части затрат на создание научно-технического задела по разработке базовых технологий производства. Победили мы в подпрограмме «Развитие производства систем интеллектуального управления» и уже сейчас приступили к реализации проекта – к разработке и организации производства мобильного программно-аппаратного комплекса глушения скважин.

В рамках проекта нужно значительно модернизировать технологическое оборудование установки глушения и разработать цифрового двойника. В его основе – имитационное моделирование: динамическая модель, описывающая процесс глушения как систему взаимосвязанных элементов, которые, в свою очередь, тоже могут оцениваться как отдельная система; взаимодействие между всеми элементами; влияние внешних факторов. Цифровой двойник даст возможность добиться полной прослеживаемости и гибкой управляемости процессом, появляется возможность индивидуализировать процесс глушения, соответственно, повысить эффективность.

– Какие задачи ставит перед собой компания в перспективе? Какие планы на будущее?

– Есть среднесрочные цели и задачи компании, есть и стратегическое планирование в долгосрочном горизонте. И если в среднесрочной перспективе наши цели и задачи выверены и спланированы, то в долгосрочной стратегии мы позволяем себе немного пофантазировать. Полет мыслей и идей всегда полезен, тем более что они имеют свойство материализовываться.

Есть идея создания межкорпоративного учебно-тренировочного вахтового центра, и мы уже занялись проработкой этого вопроса. Амбициозным является и проект по созданию производства мобильного программно-аппаратного комплекса глушения скважин – проект, реализуемый с Минпромторгом РФ. Ожидаемый результат от проекта – локализованное в Тюмени новое производство интеллектуальных специализированных машин. Для нас это точно новое и пока воспринимается как нечто грандиозное.