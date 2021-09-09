Омский театр на сцене ТБДТ. Что еще ждет тюменцев на обменных гастролях?

«Альбом». Фото: ГАУК ТО «Тюменское концертно-театральное объединение».

В рамках федеральной программы «Большие гастроли» Омский драматический театр привез в Тюмень восемь замечательных постановок: от комедии до драмы и мелодрамы, которые, несомненно, вызовут полную палитру эмоций у тюменского зрителя.

Стартовали гастроли 3 сентября с комедии «Безумный день, или Женитьба Фигаро», которая прошла с аншлагом на большой сцене Тюменского драматического театра. 4 сентября состоялся повторный показ спектакля. Блестящая пьеса Пьера Бомарше, созданная более 200 лет назад, и феерично поставленная режиссёром Александром Кузиным, пришлась по душе тюменскому зрителю.

Столь же запоминающимся оказался и спектакль «Дон Жуан, или Любовь к геометрии» по пьесе Макса Фриша, который прошёл в воскресенье, 5 сентября, также на большой сцене тюменского театра. Трагикомедия в трёх измерениях, как обозначил жанр уже известный и любимый многими тюменскими театралами режиссёр Александр Баргман, прошла с большим успехом. Эта чувственная история отношений, рассказанная с любовью и трепетом, вызвала особый интерес у зрителей.

«Дон Жуан, или Любовь к геометрии». Фото: ГАУК ТО «Тюменское концертно-театральное объединение».

По многочисленным отзывам в соцсетях ТБДТ видно, что тюменцы прекрасно провели минувший уик-энд в театре. И особенно приятно начали рабочую неделю.

В понедельник, 6 сентября, гастроли Омского драматического театра продолжил спектакль «Правда – хорошо, а счастье лучше» по пьесе Александра Островского. Зрители увидели классическое решение комедии известного драматурга в режиссуре Романа Самгина. Спектакль с успехом был показан дважды. Тюменцы смогли насладиться увлекательной игрой народных артистов России Натальи Василиади, Валерия Алексеева, Валерии Прокоп.

«Правда – хорошо, а счастье лучше». Фото: ГАУК ТО «Тюменское концертно-театральное объединение».

А в середине недели, 8 сентября, на малой сцене ТБДТ с аншлагом прошёл спектакль по пьесе Августа Стриндберга «Отец» – номинант национальной театральной премии «Золотая маска – 2019». Очень яркая и интересная постановка, где отображена многогранная история непростых человеческих отношений: и семейная драма об ушедшей любви, и история о супружеских проблемах, и трагедия отцовства. Главную роль исполнил народный артист России – Михаил Окунев.

И это только середина гастролей Омской драмы, впереди ещё четыре прекрасных спектакля, непременно рекомендуемых для просмотра.

Чем уникален каждый из оставшихся гастрольных спектаклей и почему не стоит упускать возможность увидеть лучшие постановки из репертуара знаменитого Омского театра – одного из старейший театров России, отмеченного многочисленными наградами и премиями?

Два вечера подряд – 9 и 10 сентября – на большой сцене ТБДТ тюменцев ждет ироничная, весёлая комедия «Альбом», состоящая из нескольких мини-скетчей, по рассказам Аркадия Аверченко. «Этот спектакль о любви, ибо всё-таки любовь движет миром – пусть и несчастная, комическая, нелепая... Это не просто смешные рассказы про мужчин и женщин, про измены, обман, в них есть какая-то грустная история про нас про всех», – рассказал режиссёр Георгий Цхвирава о своей постановке.

И конечно, предстоящие выходные ожидаются не менее театральными и насыщенными, чем прошлые. Финал гастролей обещает быть столь же незабываемым, как и начало.

В субботу, 11 сентября, тюменцам предстоит сделать выбор между спектаклем «Время женщин» на малой сцене и уже известным по названию «Методом Грёнхольма», который пройдет одновременно на большой сцене.

Драма «Время женщин», поставленная по роману современного автора Елены Чижовой, – особенный спектакль. «Это история о силе, мужестве и красоте женщин. Действие происходит в Ленинграде на рубеже 50 – 60-х годов ХХ века. Девочку-художницу воспитывают три питерские старухи, соседки по коммуналке, даря ей свой нерастраченный запас нежности и ласки. Тонкие душевные переживания, которые испытывают героини, не могут не тронуть и не оставляют равнодушными», – отметил режиссёр спектакля Алексей Крикливый. «Время женщин» – номинант премии «Золотая маска», идёт на сцене Омской драмы уже восемь лет и каждый раз собирает аншлаги.

«Время женщин». Фото: ГАУК ТО «Тюменское концертно-театральное объединение».

Название спектакля «Метод Грёнхольма» многие тюменцы наверняка помнят. Эта пьеса Жорди Гальсерана некоторое время назад с большим успехом шла в Тюменском БДТ. И будет особенно интересно посмотреть, как этот необычный спектакль поставлен в другом театре. Зритель увидит, на что герои готовы пойти ради достижения славы, денег, успеха в жизни. И где та грань, за которую не следует переступать? Вас ждёт более полутора часов напряженного действия в достаточно интригующем жанре – стресс-тест.

«Метод Гренхольма». Фото: ГАУК ТО «Тюменское концертно-театральное объединение».

Завершатся «большие гастроли» Омского государственного академического театра драмы в Тюмени 12 сентября спектаклем «Время секонд хэнд», поставленным по документальной повести нобелевского лауреата Светланы Алексиевич.

«Время секонд хэнд». ГАУК ТО «Тюменское концертно-театральное объединение».

Спектакль был номинирован на Национальную театральную премию «Золотая маска – 2019», а народная артистка России Валерия Прокоп стала лауреатом этой премии за «Женскую роль второго плана».

«Спектакль регулярно собирает полный зал в Омске и его слушают удивительно трепетно. Это очень откровенный, честный спектакль-разговор о 1990-х… О том, как мы жили, на что надеялись и как это потеряли», – рассказал актёр спектакля, заслуженный артист России Олег Теплоухов.

Как видим, гастрольная афиша Омской драмы действительно разнообразна и представляет определенный срез репертуара театра. Каждый спектакль уникален, заслуживает внимания и непременно найдёт отклик в вашей душе. Главное – успейте купить билеты, которых с каждой минутой остается всё меньше, и насладитесь этой необычайной театральной энергетикой!