ФСБ предотвратила теракт в Тюмени: во время перестрелки террористов ликвидировали

Силовики предотвратили теракт в Тюмени. Фото - Следственный комитет Российской Федерации.

В Тюменском районе в ночь на 29 июля сотрудники местного управления ФСБ ликвидировали двух вооруженных мужчин. Боевики планировали устроить теракт на территории областной столицы.

– Была проведена спецоперация. Мужчины оказали активное сопротивление, применяя огнестрельное оружие и боеприпасы, – коротко прокомментировали корреспонденту «Комсомольской правды» – Тюмень» в пресс-службе Следственного комитета Российской Федерации.

В ведомстве добавили, что в настоящее время специалисты возбудили уголовные дела по статьям «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов», «Незаконные приобретение, хранение, ношение огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему, совершенные группой лиц по предварительному сговору», «Незаконные приобретение, хранение, ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств», а также «Приготовление к совершению террористического акта, совершенное группой лиц по предварительному сговору».

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На месте происшествия силовики нашли боеприпасы, оружие и элементы самодельной бомбы. Назначено проведение ряда экспертиз, в том числе и судебно-медицинские, взрывотехническая, баллистическая, молекулярно-генетические. По месту проживания злоумышленников проведены обыски.