«Вся Зарека в дыму»: в Тюмени горит жилой частный дом

В Тюмени горит жилой частный дом. Фото - "ЧП Тюмень" в ВК.

На улице Сеченова в Тюмени горит жилой частный дом. Дымом заволокло большую часть заречной части областной столицы.

Фото - "ЧС Тюмень" в ВК.

Очевидцы, живущие неподалеку от места ЧП, утверждают, что взорвался газ, так как был слышен сильный хлопок. «Взрыв был знатный», «Тоже слышал, рядом живу, хлопнуло нехило», – такие комментарии появились в социальной сети «ВКонтакте» под постом с фотографиями пожара.

– Загорелся одноэтажный жилой дом вместе с надворными постройками. На место выехали спасатели. В настоящий момент возгорание удалось локализовать, сейчас проводится ликвидация огня, – сообщили корреспонденту «Комсомольской правды – Тюмень» в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области.

Предварительно известно, что никто пострадал. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.