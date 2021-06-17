Из чего выгодно построить дом, когда цены растут. Фото предоставлено "КП".

В разгар строительного сезона тема стройки очень популярна. Люди интересуются, из чего строить лучше и выгоднее. Давайте постараемся ответить на этот вопрос. И для этого сравним два стеновых блока: свойства, характеристики и стоимость возведения одного метра стены.

Итак, выбирать материал для строительства обычно принято в соответствии со следующими требованиями:

1. Экологичность и безопасность.

2. Прочность.

3. Теплоэффективность.

4. Удобство строительства.

5. Цена.

В нашем регионе в основном строят из бетонных стеновых блоков с различными наполнителями. Это быстро, удобно, недорого и надежно.

Однако в последнее время набирает популярность блок, давно завоевавший популярность в Европе, – силикатный блок. Он состоит из песка, извести и воды, что полностью отвечает требованиям частных застройщиков.

Что можно построить из силиката? Наш ответ – всё! Дом, баню, гараж.

Фото предоставлено "КП".

Фото предоставлено "КП".

В чем преимущества силикатного блока?

- Первое – прочность. Силикатный блок в 2,5 – 3 раза прочнее традиционных блоков, что позволяет возводить из него дома в 9 этажей. Поэтому для дома-крепости достаточно тонких стен.

- Второе – геометрия. Силикатный блок может производиться исключительно в заводских условиях крупного предприятия. Поэтому допустимое отклонение геометрических размеров – не более 3 мм на метр стены.

- Третье – комфорт проживания. Силикатный блок – это тот же кирпич, только бОльших размеров. Отсюда микроклимат и акустический комфорт кирпичного дома при гораздо меньших затратах.

Ниже приведены характеристики силикатного и другого бетонного блока.

Фото предоставлено "КП".

*Характеристики взяты с сайтов-производителей.

Как видим, силикатный блок уступает другому только по теплотехнике. Напомним, чем выше показатель теплопроводности, тем больше материал проводит тепла изнутри наружу (на улицу), говоря по-простому. Но в любом случае оба этих блока нужно утеплять для юга Тюменской области и в других регионах тоже.

Фото предоставлено "КП".

Простота и скорость строительства – еще один немаловажный фактор. Ведь зачастую люди строят свои дома самостоятельно, не имея навыков профессиональных каменщиков. Техника возведения стен из силикатного блока отличается своим удобством. Силикатный блок имеет ровную поверхность, поэтому наносить клеевой состав можно толщиной всего 3 мм. Также удобно то, что не нужно покупать и подключать к электричеству бетономешалку – ведь есть специальная клеевая минеральная смесь в мешках, завести которую можно в ведре с водой. Всё просто, быстро и технологично.

Предлагаем посмотреть видео.

Перейдем к самому важному – сравнению стоимости. Возьмем стоимость материалов по ценам известной строительно-торговой сети* без учета доставки.

Фото предоставлено "КП".

* Калькуляцию предоставим по запросу. Цены на 14.06.2021 г. для физ.лиц. ** Акционная цена завода «Поревит». Условия – на сайте porevit.ru.

Как видим из таблицы, благодаря высокой прочности силикатный блок дает около 24% экономии на стоимости самих блоков (их нужно меньше из-за более крупных размеров). Благодаря ровной поверхности, без вкраплений, силикатный блок дает тройную экономию на кладочных материалах, двойную – на отделке стен.

В итоге мы получаем более выгодный материал, что особенно важно сейчас, в период сезонного спроса и роста цен на строительные товары.

Лайфхак: летом, в период самых высоких цен на строительные материалы, можно выгодно возвести стены из силикатного блока. А осенью уже можно сэкономить на утеплителе, на который цены традиционно снижаются после окончания сезона.

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