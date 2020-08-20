Испытано на себе: как я увлекся портретной фотографией и что из этого вышло

Начинающий фотограф Вячеслав Дробитов ведёт авторский паблик «Теплая меланхолия» «ВКонтакте», где публикует свои работы. Фото из личного архива Вячеслава Дробитова

Всемирный день фотографии отмечали накануне, 19 августа. Об этом празднике корреспондент «Комсомольской правды» - Тюмень» Вячеслав Дробитов узнал случайно, когда его впервые поздравили с профессиональной датой! Фотографируют сейчас многие, всем хочется козырнуть красивой карточкой в соцсетях. Однако как развить свою уникальность? Читайте советы начинающего фотохудожника в материале.

Сам я занимаюсь фотографией с мая 2019 года, и уже накопил опыт, которым хочу поделиться с нашими читателями. Надеюсь, это добавит уникальности вашим портретным снимкам!

"Самое важное, это поймать тот самый кадр, пусть даже в самый неожиданный момент". Фото: Вячеслав Дробитов

Немного расскажу, с чего все началось… Меня всегда тянуло к фотографии, снимать я начал еще на обычную мыльницу. Когда мне было 17 лет, я не совсем понимал, чем в действительно хочу заниматься, меня накрывало много непонятных мне эмоций. Их я смог направить в свои работы, разгрузив себя, вместе с друзьями реализовывал свои идеи. В январе 2020-го я смог себе позволить купить хороший фотоаппарат, с которым работаю до сих пор. На некоторые фотосессии и проекты меня вдохновлял фотограф из Москвы Кристина Бахтина. Ее работы являются для меня источником вдохновения, несмотря на то что, у нас разные стили работ.

Чем больше жизни на фотографии, тем она приятнее для зрителя. Фото: Вячеслав Дробитов

Вот пять простых правил, которые я использую при съёмке портрета. Я их нигде не вычитал, это мой собственный ритм работы, к которому я пришёл самостоятельно. Эти несколько приёмов сделают вашу портретную фотографию запоминающейся.

Развивайте свою индивидуальность. Первое, что я могу порекомендовать, это не брать идеи из интернета и не пытаться повторить картинку, которую вы увидели в сети. Всегда пользуйтесь исключительно своим воображением и берите идеи из головы, а не из различных групп в соцсетях.

Эмоции наше все. Фотографируясь, ни в коем случае не видите себя как столбик. Не бойтесь проявлять эмоции. Чем больше жизни на фотографии, тем она приятнее для зрителя.

Красивого должно быть немного. Не выкладывайте слишком много фотографий сразу. Во-первых, чтобы вызвать интерес к своей персоне. Во-вторых, несколько хороших кадров теряются, когда они вместе, и весь смысл фотосессии исчезает.

Наладить контакт с фотографом. Прежде чем пойти навстречу к фотографу, убедитесь, что вы сходитесь во взглядах. Если у вас одно представление о портрете, а у фотографа другое, то вам будет тяжело сработаться. Фотография тоже имеет изобилие вкусов, от которых, как известно, не спорят.

Не надейтесь сделать все по плану. Чаще всего результат превосходит все ожидания. Не расстраивайтесь, если в процессе работы, что-то пошло не так. Самое важное, это поймать тот самый кадр, пусть даже в самый неожиданный момент.