«Совести нет»: кондуктор рассказала, как тюменцы пытаются проехать зайцем

Пятница, 20 марта. День. Остановка «ЦУМ». Подходит автобус № 11, следующий маршрутом от Дома Обороны и до конца улицы Республики. Салон наполовину пуст. Оплачиваю проезд и размещаюсь у окна. В автобус входят еще люди, двери закрываются, и он трогается с места. Можно заняться своими делами: уткнуться в телефон или послушать музыку. Но тут мое внимание привлекает перепалка между кондуктором и пассажиркой.

Женщина лет сорока, сорока пяти в норковой шубке предлагает расплатиться транспортной картой, не переворачивая ее лицевой стороной. Кондуктор требует показать полностью проездной документ. Та нехотя его переворачивает, и выясняется, что карта принадлежит школьнику.

– Почему вы мне пытаетесь подсунуть карту школьника? – возмущена контролер.

Дама невозмутимо предлагает расплатиться другим документом: пенсионным проездным, опять же не своим. Кондуктор, не теряя самообладания, отказывается принять такой платеж и требует оплатить проезд банковской картой или наличными.

В ответ пассажирка подсовывает ей пятитысячную купюру, уверяя, что другой наличности нет, а разменять денежку ей обязаны.

– Вы знаете, что такой суммы наличными у меня нет. Вы сели у ЦУМа, там есть банкоматы и магазины, но деньги по какой-то причине не разменяли. Раз не можете оплатить, выходите из автобуса на следующей остановке, – заявляет кондуктор.

Тем временем автобус подходит к остановке «Драмтеатр», двери распахиваются, и дама покидает салон. Отметим, что от центрального универмага до драмтеатра приличное расстояние, и остановок между этими точками нет. Так что заяц в норковой шубе проехал бесплатно достаточно большой маршрут.

Тем временем кондуктор подходит ко мне и начинает разговор. Выяснилось, что ее зовут Надежда и работает она в основном на 30-м маршруте.

– Понимаете, ведь она изначально не планировала оплачивать. Пыталась подсунуть два чужих проездных документа, а после сунула мне крупную купюру, заведомо зная, что я не сдам с нее, – делится Надежда.

Кондуктор рассказывает, что на 11-м маршруте она работает редко, и тут пассажиропоток не очень высокий. Даже на вечно полной тридцатке за смену получается около двух тысяч наличными. Почти все горожане расплачиваются проездными документами или банковскими картами. Зная это, тюменские зайцы все чаще используют прием с пятитысячной купюрой. В случае, если в салон войдет контролер, проверяющий работу кондуктора, то за безбилетника кондуктору грозит штраф в две с лишним тысячи рублей.

– Я встаю утром в 4.30 и иду на работу. Никого не обманываю, не обсчитываю, почему я должна платить штраф за таких вот пассажиров? Совести у них нет, – возмущается Надежда. – Очень часто такие зайцы вступают в конфликт. Унижают нас, будто мы нелюди вовсе. Но мы такие же работники, так же платим налоги, содержим семьи.

Прилично одетые безбилетники – это лишь одна из категорий зайцев. Есть еще подростки, которые знают, что согласно указаниям кондукторы не имеют права высаживать школьников, которые не смогли оплатить проезд.

– Они смеются, хамят, шумят и при этом едут бесплатно. Выгнать их из салона автобуса нельзя, хотя сейчас тепло и прогуляться пешком по городу пойдет им только на пользу, – добавляет Надежда.

Женщина согласна с тем, что и кондукторы бывают разные, но в большинстве своем они понимающие.

– Если у ребенка, по какой-то причине, не оказалось денег на проезд, он может подойти и сказать об этом. Я ни разу не отказывала в помощи в такой ситуации. То же самое и со взрослыми. Бывали случаи, что забыли кошелек дома или потеряли сумочку, я брала на себя ответственность и провозила тюменцев, попавших в беду, бесплатно, – добавляет она.

– Профессиональных зайцев и халявщиков мы видим сразу, – говорит Надежда.

Кондуктор Надежда уходить с любимой работы из-за таких нечистых на руку и совесть горожан не планирует. Женщина недавно получила грамоту от ПАТП-1 за хорошую работу и счастлива, что ее трудолюбие и коммуникабельность с пассажирами оценило руководство.

– Вежливых пассажиров все равно больше. Так бывает приятно, когда человек выходит и говорит спасибо. Ради таких тюменцев хочется работать дальше, – завершает она свою исповедь.

Добавим, сделан запрос в транспортную компанию. Комментарий от ПАТП-1 по поводу правомерности высадки безбилетника из автобуса ожидается.