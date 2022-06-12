Полпред Владимир Якушев и губернатор Александр Моор посетили обновленную детскую школу искусств в Ишиме. Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев и губернатор Тюменской области Александр Моор посетили детскую школу искусств в Ишиме. Заведение расположилось в бывшем доме культуры на улице Карла Маркса. Ремонтные работы завершились тут совсем недавно.

Как стало известно от главы города Федора Шишкина, на втором этаже здания обустроены 17 классов для индивидуальных занятий и помещение под библиотеку, на первом располагаются два класса для групповых уроков. Новый учебный сезон здесь начнут 700 юных ишимцев.

Важные гости ознакомились с картинами учащихся, а также побывали на одном из уроков пения. А еще они послушали молодых людей, которые сыграли на гуслях.

– Город Ишим отличает от других малых городов, что здесь активно развивается предпринимательство. У Ишима большое будущее, идей и проектов очень много. Чтобы молодежь оставалась в городе – нужно дать им возможность раскрыть свой профессиональный потенциал. Нужно чтобы развивалась экономика. Если у нас не будет достаточного количества больших предприятий и индивидуальных предпринимателей, то развитие такого населенного пункта остается под большим вопросом, – отметил в ходе разговора с журналистами Владимир Якушев.

Александр Моор в свою очередь заявил о своей уверенности в том, что здесь, в Ишиме, будет качественная жизнь, а у молодых людей будет желание оставаться здесь работать и создавать семьи,

– Социальная сфера за последние годы тут очень сильно преобразилось. Многие города могут позавидовать. Здесь хорошие основания для занятия творческой деятельностью, культурой и искусством. Ишимцы многое могут записать себе в актив и с большими надеждами смотреть в будущее, – прокомментировал губернатор.

Резюмируя сказанное, глава города Федор Шишкин сказал, что сегодня надо не только благоустраивать улицы и строить жилье, но в первую очередь заниматься экономикой: «Создавать новые предприятия, развивая производство – вот этим надо в первую очередь заняться. И, конечно, создавать комфортные условия для проживания жителей города Ишима».

Фото - КОСЕНЧУК Алексей.

Фото - КОСЕНЧУК Алексей.

Фото - КОСЕНЧУК Алексей.