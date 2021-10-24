Коронавирус в Тюмени. Последние новости на 24 октября 2021 года: 35 пациентов – на ИВЛ

В Тюменской области 35 пациентов с коронавирусом подключены к аппаратам ИВЛ. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 24 октября. Количество заболевших увеличилось на 321 и составило 68 129 человек, 12 скончались (всего – 2 243).

Фото - yandex.ru.

По информации оперативного штаба Тюменской области на 24 октября 2021 года, 123 человека выздоровели (за весь период – 57485), 22 ребенка заболели (из общего числа заболевших), 35 пациентов – на ИВЛ (из общего числа заболевших), 32713 человека остаются под медицинским наблюдением. Вакцинированы против коронавируса 649 814 человек, полный курс прошли 604 880.

За последние сутки в России выявлено 37 678 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 8,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 075 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 26 077 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 8 205 983 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 229 528 летальных исходов, выздоровели 7 143 137 человек.