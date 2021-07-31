Салют в Тюмени на День города 31 июля 2021 года: прямая онлайн-трансляция

Салют в Тюмени 31 июля 2021 года: прямая онлайн-трансляция. Фото: Анна Полякова

Салют в Тюмени 31 июля 2021 года, в День рождения города, можно будет увидеть на официальном сайте Дня рождения города. Однако пока неизвестно, во сколько начнет фейерверк.

– В этом году Тюмени присвоено высокое звание «Город трудовой доблести». В честь этого события в городе состоится салют. Эта обязанность прописана в федеральном законе. Всю информацию мы разместим на официальном сайте администрации города. Надеюсь, вы с пониманием отнесётесь к ситуации, ведь здоровье и жизни людей – это самое главное! Берегите себя и своих близких! – отметил глава города Руслан Кухарук на своей страничке в Instagram.

Салют можно будет увидеть в разных районах областного центра, а где именно – об этом пока ничего не известно.