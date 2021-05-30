Челябинские водолазы провели генеральную уборку реки в Голышмановском округе Фото: Татьяна Коркина

На реке Катышка, расположенной в зоне отдыха «Сосновый бор» посёлка Голышманово, трое водолазов из Челябинской области провели генеральную уборку.

- Обследуем дно водной акватории на наличие опасного мусора, очищаем от камыша и водорослей, - комментирует мастер водолазной бригады Алексей Денищенко. - На этот водный объект с моими коллегами выезжаем не первый раз. Удивились, как сильно обмелела река буквально за год — вода ушла примерно на метр. Дамба нерабочая, поэтому уровень воды упал и водоём стал зарастать ещё быстрее. Раньше справлялись с чисткой реки от растительности вручную, а в этом году используем помпу, чтобы размывать мощные корни. На дне из них образовался очень большой «ковёр» - вытягивать тяжело. Ряску тоже выгоняем помпой к берегу и убираем. После завершения работ запустим в реку специальные биобактерии, которые притормаживают рост растительности и улучшают качество воды. Эти биопрепараты абсолютно безопасны для людей, так как не содержат токсичных или химических веществ. Снизить скорость распространения растительности поможет увеличение глубины реки - надо закрывать дамбу. Сейчас место, где можно купаться, глубиной всего около 1,5 метров.

Мусора в водоёме нашли столько же, как в предыдущие годы - бутылки, кирпичи, камни, стёкла, деревяшки собрали хлам и на берегу.

В этом году администрация округа решила восстановить дамбу, расположенную на реке Катышка. Подрядчик начал уже работы по сохранности и поддержанию в действующем состоянии ГТС, а также обеспечению безопасных противопожарных и противопаводковых последствий на водоёме. На дамбе имеются четыре водопропускных шлюза.

По словам заместителя главы округа Олега Швецова, два из них переведут в резервные и законсервируют временно. Ещё два оставят рабочими. Отремонтированные шлюзы закроют, чтобы поднять уровень воды в реке Катышка.