В Тобольске сгорел дом родственников легендарного авиаконструктора Андрея Туполева

Кровля, остатки деревянной лестницы, ведущей на второй этаж, непонятно откуда взявшийся строительный мусор сгорели полностью в доме по улице Мира дом 33 в Тобольске. Здание, построенное еще до революции, знаменито тем, что некогда принадлежало близким родственникам советского авиаконструктора Андрея Туполева.

Дореволюционные дома строили, как говорится, «на века». Ценители культуры знают, что стены дома по полметра толщиной. Дом - культурное наследие Тобольска, долгое время он пустовал.

Известно, что владельцем здания на улице Мира 33 является бывший директор ООО «Артель-С» Евгений Савин. С 2012 года «Артель-С» проводил в здании ремонт, но, по какой-то причине, его не завершил. С 2015 года и по настоящее время исторический объект находится на консервации.

Местная жительница Виктория Бондарева рассказала корреспонденту «Комсомольской правды – Тюмени», что когда-то домом владели дядя и двоюродный брат академика и авиаконструктора Андрея Туполева. Попал он к ним таким образом: почти сразу после революции он был национализирован. Сначала в нем разместился детский дом № 3, потом эвакуированный московский детдом № 34, потом - № 56 и, наконец, детский садик «Колобок». А после он принадлежал дяде Андрею Ивановичу и двоюродному брату авиаконструктора Алексею Андреевичу - рыбопромышленникам Туполевым.

Виктория всем сердцем болеет за сохранение исторического облика Тобольска и пытается отстоять каждое здание.

- Мы писали в администрацию Тобольска и в Областной комитет по защите памятников, но отписки были неутешительны - дом в частной собственности, и никто за него, фактически, не отвечает. А ведь мог быть еще один шикарный туристический объект, - огорчается она.

Тоболяки уверены, что кому-то просто понадобился участок в центре города и потому дом подожгли. Причина возгорания на сегодня не известна. Информацию о пожаре подтвердили в МЧС по Тюменской области.

- Вызов поступил в 17 часов 51 минуту в городе Тобольске. Горело нежилое Г-образное строение по улице Мира размерами 25x17 метров, 10x10 метров. В результате огнём повреждена кровля и потолочное перекрытие на площади 475 квадратных метров. Ликвидировать пожар удалось только в 23.20. На ликвидацию пожара были задействованы 18 человек личного состава и пять единиц техники МЧС. Причина и ущерб устанавливается дознавателями, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Что будет дальше с домом пока не известно. Стены его уцелели, но надолго ли они таковы останутся без крыши, беспокоятся местные жители.

Добавим, что знаменитый ученый и авиаконструктор Андрей Николаевич Туполев спроектировал свыше 100 типов самолетов, 70 из которых строились серийно. На самолетах Туполева установлено 78 мировых рекордов, выполнено около 30 выдающихся перелетов. Его именем названа одна из улиц, которая проходит рядом с аэропортом Рощино.

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