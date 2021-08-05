Сим-сим, откройся: в Тобольске заработали умные домофоны «Ростелекома»

В Тобольске заработали умные домофоны «Ростелекома». Фото предоставлено "КП".

В городе Тобольске Тюменской области заработали умные домофоны: шесть домов в духовной столице Сибири подключили к цифровому сервису «Ростелеком Ключ». Теперь открыть подъездную дверь в оснащенном умным домофоном жилище тоболяки могут как ключом, так и с помощью телефона.

Умный домофон позволяет увидеть посетителей, поговорить с гостем, а также открыть дверь с помощью мобильного приложения или голосового помощника. Панель умного домофона оснащена камерой видеонаблюдения высокой четкости, которая ведет запись круглосуточно.

Благодаря современному сервису более 800 семей города могут пользоваться удобной видеодомофонией и другими инновационными услугами, а местная управляющая компания получит новые возможности для обеспечения безопасности жильцов. Сотрудники коммунальной службы смогут контролировать, кто заходит в подъезд и какие действия совершает. Видеозвонки с умного домофона приходят в мобильное приложение «Ростелеком Ключ» в любом месте, где есть интернет. Сервис позволяет генерировать одноразовый цифровой ключ для гостей, сотрудников экстренных служб или курьеров. Интерфейс приложения интуитивно понятен и не требует специальных навыков и знаний.

Дмитрий Пампушка, заместитель директора филиала в Тюменской и Курганской областях ПАО «Ростелеком»:

– Мы только начинаем знакомить жителей Тюменской области с возможностями сервиса «Ростелеком Ключ», но уверены, что услуга понравится тюменцам. Первые домофоны установили в Тобольске, динамично развивающемся городе с современной инфраструктурой. «Ростелеком Ключ» – это полноценная экосистема, которая включает умные сервисы и технологичные продукты компании. К ним относится не только умный домофон, но и умный шлагбаум, комплексное видеонаблюдение и умные счетчики. Жилой дом с такими цифровыми помощниками становится более привлекательным и для жильцов, и для застройщиков. У последних появляется возможность повысить уникальность своего предложения на рынке, предлагая клиенту не просто стандартную квартиру, а умное жилье с полным набором цифровых сервисов для обеспечения безопасности и комфорта семьи.

Анна Южакова, старшая по подъезду:

– Мы одни их первых подключили «Умный домофон» и с удовольствием им пользуемся. Приложение освоили буквально за несколько минут, всё просто и понятно. Самое главное – это возможность открыть дверь домофона, где бы я ни находилась».

За устойчивость работы умных сервисов отвечает созданная «Ростелекомом» цифровая инфраструктура. Оптические сети доступа компании охватывают более 70% домохозяйств Тюменской области. До большинства многоквартирных домов уже проложены высокоскоростные волоконно-оптические линии связи, по которым предоставляются как базовые сервисы (доступ в интернет, IPTV), так и дополнительные цифровые услуги, включая «Умный дом» и «Ростелеком Ключ».

В ноябре 2019 года компания «Ростелеком» и администрация Тобольска подписали соглашение о намерениях по созданию и реализации проектов «Умный город» и «Комфортная городская среда» в рамках программы «Цифровая экономика Российской Федерации».