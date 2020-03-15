Ветеринар рассказал тюменцам, стоит ли мыть лапы собаке после каждой прогулки

Грязь весной доставляет больше всего хлопот владельцам собак. Основной проблемой становится мытье лап питомцу после каждой прогулки. Известно, что чистота – это залог здоровья, однако постоянные водные процедуры могут навредить коже животного и вызвать раздражение.

- Мыть лапы не только можно, а нужно после каждой прогулки, причем не только весной и осенью, но и круглый год. Делать это необходимо потому, что животное может наступить на улице в различные химические жидкости – бензин, масло – они разъедают кожу и могут вызвать отравление, - рассказал ветеринар Леонид Филиппов.

По словам Филиппова, отрицательно на здоровье четырехногих влияют также реагенты от наледи на дорогах. Во время мытья смываются микробы, которые могут вызвать заболевание не только питомца, но и людей. Также важно помнить: если вы регулярно моете питомцу лапы, то сможете вовремя заметить ранки, порезы, царапины и оказать помощь хвостатому.

Добавим, что мыть собаку лучше специальными шампунями. Подобные средства продают в ветеринарных магазинах, они защищают кожу и шерсть, избавляют от паразитов. Однако такие вещи могут обойтись в кругленькую сумму. Ветеринар советует во время проведения питомцу гигиенических процедур использовать дегтярное мыло, это более бюджетный вариант.

Кроме того, мыло обладает антисептическим и антипаразитарным действием, помогает заживлению царапин. Помните, что частое его использование может вызвать сухость кожи. Потому лучше чередовать мыло с шампунем, а в сухую погоду разрешается просто протереть лапы влажными салфетками.

Источник: «Комсомольская правда – Тюмень»