Неизвестный сообщил о минировании самолета, летевшего из Москвы в Тюмень

Неизвестный сообщил о минировании самолета, который летел из Москвы до Тюмени. Однако с бортом всё в порядке – в 18.31 по местному времени он успешно приземлился в Рощино. Это подтверждает информация, размещенная на онлайн-табло аэропорта.

По данным департамента здравоохранения Тюменской области, вызов по этому поводу поступил в 18.29. На место тут же направили девять бригад скорой медицинской помощи.

– Первая бригада медиков прибыла в Рощино в 18.45, с интервалом минута прибывали и остальные. Сейчас идет дежурство, – сообщила пресс-секретарь ведомства Александра Малыгина.

В пресс-службе тюменской воздушной гавани в свою очередь заявили, что информации о минировании судна не поступало. В настоящее время аэропорт работает в штатном режиме.

Фото - онлайн табло Рощино.

Ранее СМИ писали о том, что аэропорт Шереметьево получил сообщение о минирование четырех самолетов, которые в это время находились в воздухе, следующих рейсами Москва – Тюмень, Иркутск – Москва, Москва – Челябинск и Новосибирск – Москва. Стало известно, что судно из Челябинска успешно зашло на посадку в Казани.

В настоящее время ожидаются комментарии от Управления МВД по Тюменской области.