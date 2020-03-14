2020-03-14T18:19:08+03:00
Происшествия

Неизвестный сообщил о минировании самолета, летевшего из Москвы в Тюмень

Борт находился в воздухе во время сообщения
Вадим Бегун
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Неизвестный сообщил о минировании самолета, летевшего из Москвы в Тюмень. Фото - Аэропорт Рощино Official Group of Rosсhino.Неизвестный сообщил о минировании самолета, летевшего из Москвы в Тюмень. Фото - Аэропорт Рощино Official Group of Rosсhino.
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Неизвестный сообщил о минировании самолета, который летел из Москвы до Тюмени. Однако с бортом всё в порядке – в 18.31 по местному времени он успешно приземлился в Рощино. Это подтверждает информация, размещенная на онлайн-табло аэропорта.

По данным департамента здравоохранения Тюменской области, вызов по этому поводу поступил в 18.29. На место тут же направили девять бригад скорой медицинской помощи.

– Первая бригада медиков прибыла в Рощино в 18.45, с интервалом минута прибывали и остальные. Сейчас идет дежурство, – сообщила пресс-секретарь ведомства Александра Малыгина.

В пресс-службе тюменской воздушной гавани в свою очередь заявили, что информации о минировании судна не поступало. В настоящее время аэропорт работает в штатном режиме.

Фото - онлайн табло Рощино.

Фото - онлайн табло Рощино.

Ранее СМИ писали о том, что аэропорт Шереметьево получил сообщение о минирование четырех самолетов, которые в это время находились в воздухе, следующих рейсами Москва – Тюмень, Иркутск – Москва, Москва – Челябинск и Новосибирск – Москва. Стало известно, что судно из Челябинска успешно зашло на посадку в Казани.

В настоящее время ожидаются комментарии от Управления МВД по Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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