2020-03-13T17:34:04+03:00
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Афиша на выходные в Тюмени: куда сходить 14 и 15 марта 2020 года

Публикуем полную афишу на выходные на предстоящий уик-энд
Алена Кульмухаметова
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Афиша на выходные в Тюмени: куда сходить 14 и 15 марта 2020 годаАфиша на выходные в Тюмени: куда сходить 14 и 15 марта 2020 годаФото: pixabay.com
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Отгремели мужской и женский праздники, короткая рабочая неделя позади, да еще и погода балует теплыми деньками. Выходные однозначно порадуют горожан стойким плюсом, а потому рассказываем, куда можно сходить в Тюмени 14 и 15 марта 2020. Публикуем нашу афишу.

Мастер-класс по выживанию в лесу Фото: pixabay.com

Мастер-класс по выживанию в лесуФото: pixabay.com

Суббота 14 марта

Некуда девать энергию? Тогда предлагаем активно провести время в школе выживания на открытом воздухе. Его проводит 14 марта центр Туризма и Краеведения. Специалисты покажут мастер-класс по начальной туристской подготовке с основами выживания, а именно научат: добывать огонь без спичек; строить укрытие без инструмента и ориентироваться на местности без карты и компаса и другое.

Что важно - участие бесплатное, но нужна запись по телефону 8 922 474-92-04 (инструктор Антон Гураль)

Начало в 11 часов. Место сбора: СОБ «Азимут» (18-й км Червишевского тракта).

Народные гуляния. ДНК "Строитель"

Народные гуляния. ДНК "Строитель"

Масленица позади, но народные гулянья в городе продолжаются. Дворец национальных культур «Строитель» приглашает детей и родителей, бабушек и дедушек на «Весенние забавы». Гостей праздника ждут игры и развлечения на любой вкус. Участие бесплатное.

Начало в 11:00 часов в сквере им. Ю. Куталова (За ДНК «Строитель»).

Молочные реки на тюменской ярмарке. Фото "Золотые Луга"

Молочные реки на тюменской ярмарке. Фото "Золотые Луга"

Подкрепиться можно будет молочной продукцией на специализированной продовольственной ярмарке. Вот уж где будут течь молочные реки. Свою продукцию представят сельхозпроизводители города Тюмени и юга Тюменской области. Тюменцы могут закупиться сливочным маслом, сырами «Пошехонский» и «Голландский», а также купить свежее молоко, сметану, кефир, вкусные йогурты, наринэ, ацидофилин.

Покупателей ждут с 8:00 до 14:00 часов в Выставочном зале (ул. Севастопольская, 12). Вход свободный!

Автобусная экскурсия. Фото с "Афиша Тюмени"

Автобусная экскурсия. Фото с "Афиша Тюмени"

Хотите на вечернюю экскурсию? Не проблема! Необыкновенное путешествие по вечерней Тюмени под названием "Ночь. Улица. Фонарь...Автобус» удивит участников необычным ракурсом на Мосту Влюбленных и набережной, на Цветном бульваре и площади Памяти.

Гид расскажет интересные истории о городе: об отдыхе по-тюменски, о «козах-бальмонтистках», о знаменитых людях нашего края, вместе с ним вы побываете в старинных кварталах Тюмени (Сараи, Потаскуй, Затюменка). Начало в 19:00 и 20:00 часов от остановки «Набережная». Стоимость билета: 250 руб. – 1 этаж, 350 руб. – 2 этаж. Дети до 14 лет на втором этаже – 250 руб. (Обязательно предварительное бронирование, количество мест ограничено)

Воскресенье 15 марта

Соревнования по рыбалке. Фото: pixabay.com

Соревнования по рыбалке.Фото: pixabay.com

Ну какой выходной для заядлого рыбака без рыбалки? А тут еще и посоревноваться можно. Чемпионат города Тюмени по рыбной ловле на блесну со льда для участников не моложе 18 лет и городское первенство в дисциплине «Ловля на мормышку со льда» (участники 10-17 лет) состоится на Андреевском озере. Заявки на участие подали более 20 спортсменов из Тюмени, Тобольска, Кургана, Заводоуковска, Ишима. Регистрация проходит прямо на месте.

Начало в 7:30. Участие бесплатное.

В театре пройдет постановка "Мертвые души" Фото: pixabay.com

В театре пройдет постановка "Мертвые души"Фото: pixabay.com

Для театралов своя программа. Русская классика в вечном спектакле «Мертвые Души» по Гоголю расскажет историю про русскую дорогу, по которой в тройке мчится Павел Иванович Чичиков. Мимо него проносятся русские деревни, русская природа, и сама суть России – русские люди во всей своей полноте. Какие они? Чем они живут? Что для них есть Россия? И куда несется сама Россия, не сбавляя оборотов? Куда она добралась за эти годы?

Начало в 18:00 часов в Тюменском Большом Драматическом театре (ул. Республики, д. 129).

Стоимость: 300 - 1200 рублей.

Повар научит готовить постные хинкали. Фото с "Афиша Тюмени"

Повар научит готовить постные хинкали. Фото с "Афиша Тюмени"

Научиться готовить как повар ресторана? Легко! Постный мастер-класс проведет главный шеф грузинской кухни. Он научит готовить хинкали с грибами, лобиани. Участники мероприятия наденут шапочки, фартуки и специальные перчатки. Все приготовленные блюда можно отведать после их приготовления вместе с бокалом царского напитка. Подробности по телефону 98-88-60.

Начало в 14:00 часов в ресторане «Ткемали», ул.Максима Горького, 74. Стоимость участия: 550 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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