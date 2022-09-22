В Тюмени завершается строительство третьей очереди ЖК «intellect-квартал». Фото предоставлено "КП".

В областной столице подходит к завершению возведение третьей, завершающей очереди ЖК «intellect-квартал». Жителей ждет такой же уровень комфорта и качества, как и в предыдущих двух очередях, но с еще более продуманными деталями.

Face ID и закрытый двор

Фото предоставлено "КП".

Система контроля доступа теперь оснащена Face ID: стоит хозяину квартиру подойти к подъезду, как домофон узнает его по лицу, и двери автоматически откроются. Напомним, что в предыдущих очередях безопасность обеспечивают электронные ключи в виде небольших RFID-меток, которые можно крепить к одежде, сумке, кошельку, они позволяют без малейших усилий попадать на территорию квартала и в подъезд. Для гостей хозяева могут отправить одноразовые коды доступа.

Фото предоставлено "КП".

Безопасность жителей обеспечивает закрытый двор, попасть в него могут только владельцы квартир. В последней очереди он стал еще зеленее: высадили ели, кустарники и множество цветов. Стало больше мест для отдыха, а для детей предусмотрены песочницы, качели и игровые комплексы.

«Умный дом» и планировки на любой вкус

В квартирах имеется и «фишка» – ЖК-система «Умный дом», но у покупателей квартир третьей очереди теперь есть возможность выбора – покупать «умное» жилье или обычное. В первом случае со смартфона жильцы смогут включать и выключать свет или музыку, настраивать температуру в помещениях, получать уведомление с видеокамер, оповещения о задымлении или протечке воды и создавать любые индивидуальные сценарии. Также не нужно тратить время на сбор данных для оплаты коммунальных услуг, они передаются посредством телеметрии.

Что касается планировок, то в ЖК «intellect-квартал» каждый может найти вариант под себя, вариантов около двух десятков. Есть варианты как с классическими, так и с улучшенными планировками.

Удобное расположение

При выборе жилья ключевое значение имеет расположение. ЖК выигрывает и в этом, комплекс связан с городом сразу тремя крупными транспортными развязками. До центра города ехать всего 15 минут, а до аэропорта Рощино – всего 20. Поблизости расположены все крупные ТРЦ и гипермаркеты, такие как «Кристалл», «Метро», «Лента», «Леруа Мерлен» и «Колумб». Напротив домов есть школа-гимназия № 49 на 1200 мест, детский сад на 360 мест и сквер с солнечными часами, а к 2025 году в «Тюменской слободе» появится собственный парк на территории, примыкающей к Комарово.

Качество на долгие годы

Во всех очередях ЖК неизменным остается качество стройматериалов. Для облицовки жилого комплекса использовался высокопрочный полнотелый кирпич ручной формовки. Он не выцветает со временем, не требует дополнительного обслуживания и не осыпается. Прочный, долговечный и морозостойкий – идеальный вариант для сибирского климата. Такой тип отделки премиального класса выделяется на фоне остальной городской застройки.

Фото предоставлено "КП".

Отметим, что жилые комплексы федерального застройщика «Талан» занимают лидирующие позиции в региональных и всероссийских рейтингах. В 2020 году Тюменский проект «intellect-квартал» вошел в топ-3 новостроек России в своей категории, а семь проектов застройщика стали лучшими в своих регионах.