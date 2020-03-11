Концерт Элджея в Тюмени вызвал опасение у родителей школьников

Песни российского хип-хоп-исполнителя Элджея (настоящее имя – Алексей Узенюк) вредны нравственному и духовному развитию юных тюменцев, тексты пропагандируют наркотики, небезопасны для подростков. Такую информацию распространяют среди педагогов школ и родителей учеников в месседжерах и соцсетях. Общественность обеспокоена предстоящим концертом Элджея в Тюмени.

В одном из тюменских пабликов в соцсети «ВКонтакте» пользователь Оксана Павлюкова удивляется присланному сообщению от городского департамента образования: «Как расценивать это обращение?».

– Департамент образования Тюмени информирует вас о том, что в городе запланирован концерт исполнителя, выступающего под псевдонимом «Элджей». Несмотря на возрастную классификацию 16+, в творчестве Элджея встречаются произведения, нарушающие наркологическую и информационную безопасность несовершеннолетних, причиняющие вред их нравственному и духовному развитию, а также содержащие признаки пропаганды и незаконной рекламы наркотиков. С целью защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, рекомендую принять к сведению выше изложенное, – пишут родителям.

В январе 2020 года в Челябинске отменили концерт Элджея. Скриншот из "ВКонтакте"

Откуда «прилетело» сообщение?

Рассылка пошла по всем тюменских школам с прошлой недели, сообщила корреспонденту газеты «Комсомольская правда» – Тюмень» начальник отдела воспитательной работы городского департамента образования Анастасия Абакумова. Такая просьба поступила от Государственного антинаркотического комитета: ведомство сообщило, что в творчестве Элджея содержится информация, которая может причинить вред несовершеннолетним.

– Запрета никакого не звучит. Речь идет об информировании законного представителя о том, что творчество данного исполнителя содержит информацию, которая может причинить вред ребенку. При этом ограничение у них стоит 16+. То есть шестнадцати и семнадцатилетние дети могут зайти на концерт, но родители должны отдавать отчет этим действиям, – подчеркивает Анастасия Абакумова.

Рассылка все же обошла не все школы, или же не все директора решили распространять нетолерантную к рэперу информацию среди учителей и родителей школьников. Известно, что родители младшеклассников уведомления о небезопасной музыке не получили. По мнению Анастасии Абакумовой, младшеклассников организаторы на этот концерт не должны пускать.

– Если стоит возрастное ограничение 16+, то дети младше этого возраста на такой концерт уже попасть не могут. Либо в сопровождении своих законных представителей, – сказала она.

«Устроим destroy»

Запретить выступать Элджею и проверить его тексты на нормы морали просили в родном городе певца. Аморальным его творчество назвали городские парламентарии.

– По моему мнению, содержание текстов этого исполнителя не соответствует нормам морали. Они пропагандируют употребление психотропных веществ и алкоголя, суицидальное поведение, распущенность, жестокость, мат, – цитировала новосибирская «Комсомолка» обращение депутатов гордумы.

Позднее автор обращения предъявил общественности результаты экспертизы от Московского научно-практического центра наркологии. По данным экспертов, «нечистыми» являются, например, песни «Розовое вино», «Дисконнект», «Ecstasy» и некоторые другие.

В текстах Элджея содержится мат, призыв к насилию, употреблению алкоголя и наркотиков – таковы результаты проверки творчества рэпера сотрудниками новосибирской Федеральной антимонопольной службы. Ведомство признало песни опасными для детей. Пристальное внимание на сибиряка обратил его земляк – православный активист из Бердска Иван Квасницкий. Он обратился в прокуратуру с просьбой оградить общество от словоблудного исполнителя. Активист обращал внимание правоохранительных органов, что на рекламных плакатах Элджея красовался возрастной ценз 12+, а на билетах – 18+. ФАС признал рекламу незаконной, однако предписание артисту не выдавали – сроки рекламной кампании закончились к дню выступления рэпера в Новосибирске. Но возбудили дело об административном правонарушении.

Ивлева опубликовала фото с дня рождения. Фото: из аккаунта Анастасии Ивлевой в Instagram

«Люблю сумасшедших дам»

В родном Новосибирске Элджей дал концерт 8 марта. Проводить праздник на малой родине становится семейной традицией. Певец со сцены поздравил с днем рождения супругу –телеведущую «Орла и Решки» Настю Ивлеву (Анастасия Узенюк), признался ей в любви со сцены. Он спел для именинницы свой хит «Я хочу тебя на 360°». Этот трек исполнитель написал для Ивлевой в 2018 году, Настя также снялась в клипе на эту песню.

Пикантная подробность семейства Элджея – на концерте впервые побывал дедушка певца. Семья музыканта и его друзья сидели в VIP-зоне, отмечают очевидцы.

Кстати, на концерте было много молодежи и даже дети – от семи лет и старше. Юные фанаты подпевали тексты и танцевали под кислотную цветомузыку. Концерт собрал около трех тысяч поклонников Элджея.

По графику тура рэпер должен дать концерт в екатеринбургском «Телеклубе» 14 марта. Однако свердловчане тоже против: местные чиновники уже разослали обращения в образовательные учреждения с рекомендациями. По их мнению, песни Элджея могут стать «серьезной угрозой общественной безопасности». В начале года апрельский концерт рэпера отменили в Челябинске, на что повлияли жалобы городских парламентариев.

Дополним, российский хип-хоп-исполнитель в гастрольном туре презентует новый альбом «Sayonara Boy». В Тюмени концерт Элджея запланирован на 18 апреля в ивент-зале «Овация».

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