«Они не будут эгоистами». Многодетная мама – о плюсах и минусах большой семьи

Многодетная тюменская семья Молокитиных в этом году отмечает свой 10-летний юбилей. То, что детей должно быть много, супруги Виктор и Надежда решили заранее. Сейчас они воспитывают 8-летнего Игоря, 6-летнюю Антонину и Федора, которому три года.

Виктор трудится в крупной международной нефтесервисной компании KCA Deutag. Надежда – кандидат технических наук, 10 лет проработала в Тюменском институте криосферы земли, где сейчас занимает должность старшего научного сотрудника.

– Я как раз окончила университет, пришла работать в институт и практически в это же время стала встречаться с будущим мужем, – рассказывает многодетная мама.

Старший сын Игорь учится во втором классе и уже четыре года занимается хоккеем в спортивной школе «Тюменский легион». У него самое ответственное в команде амплуа – вратарь. За свою небольшую пока спортивную карьеру Игорь уже выиграл ворох медалей и кубков. А еще он увлекается хип-хопом и брейк-дансом.

Юный вратарь уже выиграл множество наградФото: Есен Абилькенов

– Он как-то взял за моду танцевать на льду во время тренировок и матчей. Тогда нам пришла в голову мысль отдать его на танцы. Думали, может быть, перестанет в воротах танцевать. Не тут-то было! Когда ездим на турниры, если во время каких-нибудь церемоний или пауз играет музыка, он без конца пляшет, веселя болельщиков и других игроков, – смеется Надежда.

Тоня ходит в секцию чирлидинга. Федя пока кружки не посещает, но уже заявил, что собирается пойти по стопам старшего брата.

На том, что в семье должно быть много детей, настаивал супруг Виктор. Фото из архива семьи Молокитиных

Не бывает скучно

На том, что в семье должно быть много детей, настаивал Виктор, жена его в этом полностью поддержала. Супруги уверены, что в большой семье ребенок не только гармонично развивается в эмоциональном плане, но также приобретает очень важные социальные навыки.

– В этом кроется масса плюсов. Во-первых, они быстрее становятся самостоятельными. Причем самоорганизация повышается не только у маленьких, но и у взрослых. Во-вторых, ребенок, выросший в большой семье, наверняка не будет эгоистом. Потому что он с детства привыкает думать не только о себе и учитывать не только свои интересы. Например, сел за стол поесть – надо другим порцию оставить. И таких ситуаций в течение дня множество. Если старшего еще нужно было чему-то учить, то младший, глядя на остальных, практически все осваивал сам. Главное – ему не мешать, – делится родительским опытом Надежда Молокитина.

Кроме того, в такой семье редко бывает скучно. Дети каждый день наполняют дом маленьким праздником.

– Когда к нам приходят гости, они всегда удивляются, как у нас шумно и весело, – улыбается мама.

Все свободное время они с мужем посвящают детям. Личное время начинается тогда, когда ребятня ложится спать. Еще когда ждали первенца, Виктор и Надежда изучали разные материалы на тему воспитания, раннего развития и так далее. Но потом поняли для себя, что лучшим для воспитания детей с раннего возраста является принцип: «не учите детей, учите себя, а дети будут брать с вас пример».

– Поэтому мы не ходили в какие-то развивающие центры, а просто сами делали все вместе с детьми. Например, это касается формирования здорового образа жизни. Мы сами занимаемся спортом, и дети, глядя на нас, тоже тянутся к этому. Также самостоятельно все вместе учим английский язык. Для этого выделяется специальное время в течение дня, когда мы разговариваем только на английском. На кухне стоит доска, где мы пишем различные слова и выражения. Дети уже могут на иностранном языке рассказать о себе, о своей комнате и так далее. В том числе и Федя. Если его спросишь: «Hello how are you?» – он ответит: «I’m fine, thank you, and you?», – объясняет мама.

В семье учат английский язык, включая трехлетнего ФедюФото: Есен Абилькенов

Важно ощущать поддержку

Виктор и Надежда как успешные и востребованные профессионалы в своих областях могут уверенно сказать, что способны обеспечивать свою семью. Тем не менее забот и потребностей у большой семьи достаточно. Даже просто собрать и развезти всех детей утром в школу и детский сад – целая эпопея. Отрадно, что работодатели с пониманием относятся к этому и идут навстречу, отмечает мама.

– Хорошо, что у меня такая работа, где я не привязана строго к рабочему месту и времени, как, например, в банке или другом подобном учреждении. Я сама распределяю график, согласовываю встречи, эксперименты и так далее. Подозреваю, в организациях другого плана, где все очень строго, таким же многодетным, как мы, наверное, приходится очень тяжело.

Отдельная история – занятия хоккеем. У Игоря по три тренировки в день. Причем они проводятся на разных площадках. И маленького вратаря приходится возить с огромной сумкой весом, как 8-летний ребенок, в которой он, пожалуй, поместился бы сам.

Старший сын Игорь играет в хоккей. Фото из архива семьи Молокитиных

– Маленьких одних не оставишь, значит, на тренировки ездим все вместе. Сначала на занятия Тони по чирлидингу, потом на каток к Игорю. Пока кто-то один тренируется, двух других надо чем-то занять, иначе они там все разнесут – им же скучно сидеть полтора часа, – смеется Надежда Молокитина.

Семейные традиции

Можно, конечно, никуда не ходить, как сказали бы некоторые. Но разве дети из больших семей не имеют такое же право на увлечения, реализацию и развитие своих талантов и способностей, как любые другие? Тем более что здоровый образ жизни – не просто увлечение, а одна из семейных традиций Молокитиных. Виктор и Надежда приучают к этому детей прежде всего своим примером. Причем родители верят, что смогут привить это не только детям, но и внукам.

– Каждый вечер, помимо тренировок, мы делаем растяжку, упражнения для спины, затем Игорь, поскольку он вратарь, тренирует координацию, Тоня делает что-то свое, – рассказывает Надежда Молокитина.

Также Молокитины с первых дней совместной жизни завели традицию проводить Новой год с бабушкой и дедушкой своих детей, которые живут в другом городе.

– За 10 лет мы только один раз не поехали к моим родителям. А так всегда отмечаем праздник вместе с ними, – делится многодетная мама.

Не остается времени на телевизор

Обилие кружков, секций и обучения в раннем возрасте не утомляет детей. В то же время сейчас они имеют возможность получить как можно больше навыков и знаний, чтобы через какое-то время, когда станут старше, смогли сами выбрать, что им больше по душе, чему бы хотелось посвятить себя.

– Меня в детстве родители не водили на кружки и секции, и я чувствую, что мне этого не хватало. Возможно, это не дало всех возможностей для раскрытия моего потенциала. В более старшем возрасте учиться и осваивать что-то новое все сложнее, те же языки например. Главное, что мы все делаем вместе, – говорит Надежда.

А еще очень важно, что в таком режиме у детей совершенно нет времени на телевизор. С гаджетами немного сложнее, во всяком случае у старшего сына.

Обилие кружков и секций не утомляет детейФото: Есен Абилькенов

– В свое время мы совершили небольшую ошибку, показав ему на планшете различные обучающие программы. Нам казалось, что это прогрессивно и эффективно. Но сейчас приходится бороться за то, чтобы ограничивать его время за гаджетами. Поэтому Тоня и Федя обходятся без планшетов и компьютеров. А Игорю я сейчас говорю: ты каждый день должен делать что-то, что делает тебя лучше. Очевидно, что время за планшетом к этому не относится. Мы даже стали замечать, что из-за гаджетов он порой становился более капризным, плаксивым. С ним потом об этом говорили, и он сам стал признавать, что от игр в планшете по большому счету больше страданий, чем радости, – говорит Надежда.

Свои сложности в многодетной семье и с готовкой. Один человек может неделю питаться тем, что у него завалялось в холодильнике. Однако когда в доме живут пять человек, трое из которых активно растут и занимаются спортом, вопрос питания выходит едва ли не на первый план. Поэтому, признается Надежда, иногда это становится серьезной проблемой.

И тем не менее жить в большой семье – настоящее счастье, признает Надежда. Но важно при этом, чтобы семья жила и чувствовала себя как единый организм.

– Конечно, у каждого из нас могут быть разные представления, разные мнения по каким-то вопросам. Но вот у нас с мужем во многом мысли и взгляды совпадают – какой образ жизни вести самим и формировать у детей, чего мы хотим в будущем и так далее. Мы все обсуждаем и решаем вместе. И дети тоже ощущают это единство, органичность взаимоотношений и чувствуют себя комфортно и уверенно рядом с нами. Сколько раз это уже говорили, но повторюсь еще: главное, чтобы в семье был лад. Все остальное к нему прикладывается, – уверены Надежда и Виктор Молокитины.

СКАЗАНО

Депутат Тюменской областной думы Елена Кашкарова:

– Я сама многодетная мама и соглашусь, что в доме, где много детей, никогда не бывает тихо и скучно. Но порой приходишь с работы уставшая, а через полчаса уже вновь бодра и весела – дети помогают переключиться, заряжают энергией. Конечно, чем больше детей, тем больше и хлопот по дому. И здесь важно распределить обязанности между всеми членами семьи, даже самым маленькими. Это позволяет и детей приучать к труду, и родителям высвобождает время на общение с детьми, отдых и свои увлечения.