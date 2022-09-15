В тюменском селе по вине мужчины сгорели 97 домов. Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

В Тюменской области будут судить мужчину, по вине которого сгорели 97 домов. Масштабное пожарище наблюдали жители села Бачелино Ярковского района.

– Как следует из материалов уголовного дела, 10 мая 2022 года местный житель самовольно незаконно подключил электроэнергию к своему частному дому. Он набросил провода без изоляционного слоя на воздушную линию электропередачи, – пояснили корреспонденту «Комсомольской правды» – Тюмень» в пресс-службе региональной прокуратуры.

В селе задул сильный ветер, проводка воспламенилась, разгорелся пожар. Огонь охватил сначала строения на участке самого злоумышленника, а затем перекинулся на соседние дома.

– В результате пожара уничтожено 97 строений в Бачелино. В одном из жилых домов пострадал мужчина, он получил ожоги 2-й и 3-й степени. Это квалифицируется как тяжкий вред здоровью, – отметили в ведомстве, добавив, что уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Ярковский районный суд.

Стоит отметить, что ранее, после того как пожар случился, директор департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области Андрей Михнович заявлял, что дежурные службы оперативно ликвидировали возгорание в тот же день.

Однако данные приводил другие: «Пострадало 2 дома, у жителей которых право собственности было зарегистрировано, а также ФАП населенного пункта. В настоящее время устанавливается законность проживания населения в остальных пострадавших от пожара строениях».