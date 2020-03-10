«Алёнка, ты шоколадная девчонка»: Водонаеву в красном платке осыпали комплиментами

Яркий красный большой русский платок, соболиные брови, чуть приоткрытый чувственный рот и рядом главный мужчина ее жизни сын Богдан – в таком образе предстала одна из самых знаменитых тюменок, экс-участница «Дома-2», телеведущая и блогер Алёна Водонаева для фанатов.

Фотографией с сыном Алёна поделилась накануне, коротко подписав: 8 марта. Подписчики звезды тут же принялись осыпать свою любимицу комплиментами, сравнивая ее с портретом девочки с шоколадной плитки «Алёнка».

– Как будто сошла с обложки шоколадки, только намного краше…

– Алёнка, ну точно шоколадка!

– Зовите меня – Аленка...Аленка-шоколадка…

– Алёнка – шоколадная девчонка, – пишут они под постом Водонаевой.

Не оставили без внимания фолловеры ведущей и схожесть сына с мамой.

–Такие милые! Очень похож на вас! Видно, чей сын, – не унимаются фанаты.

Тут уж мама Алёна не удержалась и спросила у подписчицы.

– Благодарю вас. Правда похож? – пишет она в комментариях.

На что ей тут же ответили несколько человек, что очень похож.

Водонаева, будучи в прекрасном настроении, благодарит в ответ своих фанатов, отсылая им смайлики-сердечки и поцелуйчики.

Добавим, что сын Алёны Водонаевой Богдан Малакеев родился в 2010 году в браке с бизнесменом Малакеевым. Шесть лет назад пара рассталась, но бывшие супруги сохранили теплые отношения ради общего сына.